21-річний волинянин обікрав пенсіонерку та намагався зґвалтувати





Про це



Подія трапилася 22 листопада, хлопець наніс пенсіонерці тілесні ушкодження та заволодів грошовими коштами. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські оперативно встановили особу нападника. Ним виявився місцевий житель.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що дійсно вночі, 22 листопада, зловмисник навідався до будинку 84-річної пенсіонерки, жительки Ратнівщини. Чоловік розбив вікно у помешканні та, застосовуючи насильство, відібрав у жінки гроші.



Згодом він витягнув пенсіонерку на вулицю та намагався зґвалтувати її, однак заявниця почала відбиватися від кривдника і кликати на допомогу. Не довівши свої злочинні наміри до кінця, нападник втік.



Працівники поліції Ратнівщини оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 21-річний односелець постраждалої. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186 та ст. 15 ч. 1, ст. 152 Кримінального кодексу України. Мова йде про грабіж та замах на зґвалтування.



Сьогодні, 24 листопада, суд, за клопотанням слідчого, обиратиме йому запобіжний захід – тримання під вартою.



Підозрюваному загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі. Слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тур Ковельського району 21-річний хлопець увірвався в будинок пенсіонерки, вкрав гроші та намагався її зґвалтувати.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Подія трапилася 22 листопада, хлопець наніс пенсіонерці тілесні ушкодження та заволодів грошовими коштами. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські оперативно встановили особу нападника. Ним виявився місцевий житель.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що дійсно вночі, 22 листопада, зловмисник навідався до будинку 84-річної пенсіонерки, жительки Ратнівщини. Чоловік розбив вікно у помешканні та, застосовуючи насильство, відібрав у жінки гроші.Згодом він витягнув пенсіонерку на вулицю та намагався зґвалтувати її, однак заявниця почала відбиватися від кривдника і кликати на допомогу. Не довівши свої злочинні наміри до кінця, нападник втік.Працівники поліції Ратнівщини оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 21-річний односелець постраждалої. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186 та ст. 15 ч. 1, ст. 152 Кримінального кодексу України. Мова йде про грабіж та замах на зґвалтування.Сьогодні, 24 листопада, суд, за клопотанням слідчого, обиратиме йому запобіжний захід – тримання під вартою.Підозрюваному загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі. Слідство триває.

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