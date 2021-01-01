21-річний волинянин обікрав пенсіонерку та намагався зґвалтувати
Сьогодні, 10:10
У селі Тур Ковельського району 21-річний хлопець увірвався в будинок пенсіонерки, вкрав гроші та намагався її зґвалтувати.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія трапилася 22 листопада, хлопець наніс пенсіонерці тілесні ушкодження та заволодів грошовими коштами. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські оперативно встановили особу нападника. Ним виявився місцевий житель.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що дійсно вночі, 22 листопада, зловмисник навідався до будинку 84-річної пенсіонерки, жительки Ратнівщини. Чоловік розбив вікно у помешканні та, застосовуючи насильство, відібрав у жінки гроші.
Згодом він витягнув пенсіонерку на вулицю та намагався зґвалтувати її, однак заявниця почала відбиватися від кривдника і кликати на допомогу. Не довівши свої злочинні наміри до кінця, нападник втік.
Працівники поліції Ратнівщини оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 21-річний односелець постраждалої. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186 та ст. 15 ч. 1, ст. 152 Кримінального кодексу України. Мова йде про грабіж та замах на зґвалтування.
Сьогодні, 24 листопада, суд, за клопотанням слідчого, обиратиме йому запобіжний захід – тримання під вартою.
Підозрюваному загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія трапилася 22 листопада, хлопець наніс пенсіонерці тілесні ушкодження та заволодів грошовими коштами. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські оперативно встановили особу нападника. Ним виявився місцевий житель.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що дійсно вночі, 22 листопада, зловмисник навідався до будинку 84-річної пенсіонерки, жительки Ратнівщини. Чоловік розбив вікно у помешканні та, застосовуючи насильство, відібрав у жінки гроші.
Згодом він витягнув пенсіонерку на вулицю та намагався зґвалтувати її, однак заявниця почала відбиватися від кривдника і кликати на допомогу. Не довівши свої злочинні наміри до кінця, нападник втік.
Працівники поліції Ратнівщини оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 21-річний односелець постраждалої. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186 та ст. 15 ч. 1, ст. 152 Кримінального кодексу України. Мова йде про грабіж та замах на зґвалтування.
Сьогодні, 24 листопада, суд, за клопотанням слідчого, обиратиме йому запобіжний захід – тримання під вартою.
Підозрюваному загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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