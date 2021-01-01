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21-річний волинянин обікрав пенсіонерку та намагався зґвалтувати

21-річний волинянин обікрав пенсіонерку та намагався зґвалтувати
У селі Тур Ковельського району 21-річний хлопець увірвався в будинок пенсіонерки, вкрав гроші та намагався її зґвалтувати.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Подія трапилася 22 листопада, хлопець наніс пенсіонерці тілесні ушкодження та заволодів грошовими коштами. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські оперативно встановили особу нападника. Ним виявився місцевий житель.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що дійсно вночі, 22 листопада, зловмисник навідався до будинку 84-річної пенсіонерки, жительки Ратнівщини. Чоловік розбив вікно у помешканні та, застосовуючи насильство, відібрав у жінки гроші.

Згодом він витягнув пенсіонерку на вулицю та намагався зґвалтувати її, однак заявниця почала відбиватися від кривдника і кликати на допомогу. Не довівши свої злочинні наміри до кінця, нападник втік.

Працівники поліції Ратнівщини оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 21-річний односелець постраждалої. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186 та ст. 15 ч. 1, ст. 152 Кримінального кодексу України. Мова йде про грабіж та замах на зґвалтування.

Сьогодні, 24 листопада, суд, за клопотанням слідчого, обиратиме йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі. Слідство триває.

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Теги: Волинь, Ратнівщина, крадіжка, зґвалтування
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