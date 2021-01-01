Волинські митники на посту «Ягодин» затримали колекцію стародруків
Сьогодні, 12:44
Підбірку художніх творів французькою мовою намагався вивезти через «Ягодин» в своєму автомобілі громадянин Франції українського походження.
Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.
Серед вилучених предметів культурної цінності найдавнішою є книга видання 1808 року, найновішою — 1946 року. Також поміж стародруків є кілька томів авторства Віктора Гюго та книга «Сірано де Бержерак» Едмона Ростана. Остання, датована 1897 роком, може виявитись першодруком однойменного твору, написаного саме в цей період.
Працівники митниці передали всі 26 книг на експертизу. Нині з ними працюють фахівці.
Паралельно за підслідністю до правоохоронців надіслано повідомлення про протиправне діяння іноземця, що містить ознаки злочину.
Зазначається, що переміщення через митний кордон України (контрабанда) культурних цінностей карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.
Серед вилучених предметів культурної цінності найдавнішою є книга видання 1808 року, найновішою — 1946 року. Також поміж стародруків є кілька томів авторства Віктора Гюго та книга «Сірано де Бержерак» Едмона Ростана. Остання, датована 1897 роком, може виявитись першодруком однойменного твору, написаного саме в цей період.
Працівники митниці передали всі 26 книг на експертизу. Нині з ними працюють фахівці.
Паралельно за підслідністю до правоохоронців надіслано повідомлення про протиправне діяння іноземця, що містить ознаки злочину.
Зазначається, що переміщення через митний кордон України (контрабанда) культурних цінностей карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі – ДТП: мікроавтобус збив жінку
Сьогодні, 12:55
У Волинській ОДА – новий начальник управління охорони здоров'я
Сьогодні, 12:48
Волинські митники на посту «Ягодин» затримали колекцію стародруків
Сьогодні, 12:44
У Луцьку пропонують відкрити офіс «Дія.Бізнес»
Сьогодні, 12:35
У Гірці Полонці вночі 20-річний водій врізався в дерево
Сьогодні, 12:20
Медіа