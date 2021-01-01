Волинські митники на посту «Ягодин» затримали колекцію стародруків

Підбірку художніх творів французькою мовою намагався вивезти через «Ягодин» в своєму автомобілі громадянин Франції українського походження.Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.Серед вилучених предметів культурної цінності найдавнішою є книга видання 1808 року, найновішою — 1946 року. Також поміж стародруків є кілька томів авторства Віктора Гюго та книга «Сірано де Бержерак» Едмона Ростана. Остання, датована 1897 роком, може виявитись першодруком однойменного твору, написаного саме в цей період.Працівники митниці передали всі 26 книг на експертизу. Нині з ними працюють фахівці.Паралельно за підслідністю до правоохоронців надіслано повідомлення про протиправне діяння іноземця, що містить ознаки злочину.Зазначається, що переміщення через митний кордон України (контрабанда) культурних цінностей карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.