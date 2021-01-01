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На Волині знайшли найбільш заразну мутацію штаму Delta

На Волині знайшли найбільш заразну мутацію штаму Delta
За результатами дослідження зразків аналізів, які взяли у хворих на коронавірус у 8 регіонах, медики виявили небезпечну мутацію штаму коронавірусу Дельта.

Серед досліджуваних зразків - найбільш уражена небезпечним штамом Волинь. Про це йдеться на сторінці Інституту молекулярної біології і генетики.

Вченi завершили роботу зі встановлення штамiв коронавiрусу в чергових зразках, наданих Центром громадського здоров’я України.
75 зразків, взяли наприкінці жовтня у хворих з восьми регіонів України: Харків - 8 зразків, Херсон – 10, Київ – 9, Львів – 9, Ужгород – 10, Одеса – 10, Дніпро – 10, Луцьк – 9.

У всіх без винятку зразках детектовано Дельта штам вiрусу SARS-CoV-2.

За результатами досліджень, переважає «материнський» штам Дельта, т.зв. індійський (B.1.617.2) – його виявили у 60% зразків.
У решті досліджуваних зразків виявили 9 різних варіантів цього штаму. Серед них є Дельта AY.4, котрий, як уже довели британські вчені, має підвищений рівень контагіозності (тобто швидкості інфікування) порівняно з «материнським» індійським штамом.

Науковці ІМБГ виявили Дельта AY.4 штам у 8 досліджуваних зразках. Найбільше уражена ним, судячи з вибірки, Волинь: у третині досліджуваних зразків з цієї області детектовано Дельта AY.4 штам.

Дельта AY.4 штам виявлено також у 2 зразках із Львівщини, по 1 зразку – з Одеси, Дніпра та Херсонської області.

Важливо підкреслити: і сам індійський «материнський» штам, і його мутовані варіанти мають дуже високий рівень контагіозності порівняно з уханським штамом SARS-CoV-2, що прийшов у світ у грудні 2019 р. з Китаю, та британським Альфа, який спричинив попередню хвилю захворювання в Україні і світі. Про це свідчать і дані міжнародної наукової бази даних GISAID, згідно з якими на сьогодні різноманітні варіанти штаму Дельта знайдено у більш як 97% зразків, секвенованих у світі. Це безпрецедентно, адже досі жоден штам ковіду не мав такого тотального домінування на планеті.

Як відомо, науковці ІМБГ єдині в Україні вивчають мутації коронавірусу за допомогою методу секвенування нового покоління. У лютому 2021 р. наші вчені вперше в країні детектували спалах штаму Альфа (на Івано-Франківщині), а в червні - появу в країні нового штаму Дельта (у Києві та на Закарпатті)

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Теги: Волинь, коронавірус, Дельта
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