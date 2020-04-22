Дієтолог радить їсти шоколад людям, які худнуть

Майкл Мослі порадив особам, що прагнуть схуднути, звернути увагу на темний шоколад.



Шоколад із вмістом какао не менше 75% має багато переваг для здоров'я та підходить для охочих скинути вагу. Про це повідомляє



Як відомо, саме солодощі найчастіше є причиною зривів під час дієт.



Щоб уникнути кризи харчування, дієтолог рекомендував завжди мати вдома темний шоколад з високим вмістом какао (не менше 75%) і в невеликих порціях з'їдати його замість інших, калорійніших і шкідливіших десертів.



Темний шоколад поживний, містить потужні антиоксиданти, а також може знизити ризик серцевих захворювань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Британський лікар-дієтологпорадив особам, що прагнуть схуднути, звернути увагу на темний шоколад.Шоколад із вмістом какао не менше 75% має багато переваг для здоров'я та підходить для охочих скинути вагу. Про це повідомляє Кореспонент , посилаючись на газету Express.Як відомо, саме солодощі найчастіше є причиною зривів під час дієт.Щоб уникнути кризи харчування, дієтолог рекомендував завжди мати вдома темний шоколад з високим вмістом какао (не менше 75%) і в невеликих порціях з'їдати його замість інших, калорійніших і шкідливіших десертів.Темний шоколад поживний, містить потужні антиоксиданти, а також може знизити ризик серцевих захворювань.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію