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Дієтолог радить їсти шоколад людям, які худнуть

Дієтолог радить їсти шоколад людям, які худнуть
Британський лікар-дієтолог Майкл Мослі порадив особам, що прагнуть схуднути, звернути увагу на темний шоколад.

Шоколад із вмістом какао не менше 75% має багато переваг для здоров'я та підходить для охочих скинути вагу. Про це повідомляє Кореспонент, посилаючись на газету Express.

Як відомо, саме солодощі найчастіше є причиною зривів під час дієт.

Щоб уникнути кризи харчування, дієтолог рекомендував завжди мати вдома темний шоколад з високим вмістом какао (не менше 75%) і в невеликих порціях з'їдати його замість інших, калорійніших і шкідливіших десертів.

Темний шоколад поживний, містить потужні антиоксиданти, а також може знизити ризик серцевих захворювань.

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Теги: дієтолог, їжа
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