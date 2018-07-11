вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині молодики побили таксиста і вивезли на кладовище

На Волині молодики побили таксиста і вивезли на кладовище
У Ківерцях група молодиків жорстоко побила чоловіка, після чого вивезли його на кладовище та залишили там помирати. На щастя, чоловік зміг покликати на допомогу. Його госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Відомо, що чоловікові нанесли тяжкі тілесні ушкодження, били палицею до непритомності. Після чого заволоділи його матеріальними речами.

Як розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, до медиків надійшло повідомлення про те, що у місті Ківерці побили чоловіка, зазначалося, що це таксист. На місце події виїхала карета швидкої, яка доставила чоловіка у важкому стані в ЛМКЛ. У нього попередньо діагностували політравму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Ківерці, таксист, побиття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
повісити засранців за яйця
Відповісти
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині під час чищення елеватора травмувався чоловік: він – у реанімації
Сьогодні, 13:03
МОЗ оновило список «червоних» областей: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 12:47
На Волині молодики побили таксиста і вивезли на кладовище
Сьогодні, 12:35
За що проголосували депутати на «ювілейній» сесії. ВІДЕО
Сьогодні, 12:30
Луцький парк атракціонів хочуть оновити
Сьогодні, 12:12
Схожі новини
Під Луцьком водій «євробляхи» побив поліцейського Під Луцьком водій «євробляхи» побив поліцейського
11 липень, 2018, 13:00
На Волині підприємця двічі зловили на продажі фальсифікованого алкоголю На Волині підприємця двічі зловили на продажі фальсифікованого алкоголю
12 листопад, 14:40
На Волині зафіксували полярне сяйво На Волині зафіксували полярне сяйво
05 листопад, 11:03
Побили та пограбували перехожого: двоє волинян постануть перед судом Побили та пограбували перехожого: двоє волинян постануть перед судом
01 листопад, 15:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський заявив про початок створення національного авіаперевізника і повідомив деталі
Сьогодні, 13:42
 0
Тарас Шкітер розповів про ініціативи «СВІДОМИХ» в міській раді. ВІДЕО
Сьогодні, 13:20
 0
На Волині під час чищення елеватора травмувався чоловік: він – у реанімації
Сьогодні, 13:03
 0
МОЗ оновило список «червоних» областей: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 12:47
 0
На Волині молодики побили таксиста і вивезли на кладовище
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8