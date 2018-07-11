На Волині молодики побили таксиста і вивезли на кладовище





Про це



Відомо, що чоловікові нанесли тяжкі тілесні ушкодження, били палицею до непритомності. Після чого заволоділи його матеріальними речами.



Як розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, до медиків надійшло повідомлення про те, що у місті Ківерці побили чоловіка, зазначалося, що це таксист. На місце події виїхала карета швидкої, яка доставила чоловіка у важкому стані в ЛМКЛ. У нього попередньо діагностували політравму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях група молодиків жорстоко побила чоловіка, після чого вивезли його на кладовище та залишили там помирати. На щастя, чоловік зміг покликати на допомогу. Його госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Відомо, що чоловікові нанесли тяжкі тілесні ушкодження, били палицею до непритомності. Після чого заволоділи його матеріальними речами.Як розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги, до медиків надійшло повідомлення про те, що у місті Ківерці побили чоловіка, зазначалося, що це таксист. На місце події виїхала карета швидкої, яка доставила чоловіка у важкому стані в ЛМКЛ. У нього попередньо діагностували політравму.

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