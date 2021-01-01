«Волиньгаз»: редизайн газових мереж скорочує витрати в тарифі

Товариство «Волиньгаз» виконало 70% інвестиційної програми 2021 року. Серед її основних завдань – редизайн газової системи.Про це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз».Газовики виконують роботи виключно за рахунок коштів, передбачених у Плані розвитку АТ «Волиньгаз». Цей документ попередньо погоджуює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Виконання всіх заходів у рамках інвестпрограми затверджені відповідними постановами.«Редизайн – це оптимізація системи газопостачання з метою скорочення виробничих і технологічних втрат. З метою отримання в перспективі економічних вигод для підприємства та країни загалом, - розповідає директор технічний АТ «Волиньгаз». – Всі комплексні заходи, які виконують працівники нашої газової компанії, скорочують витрати підприємства в майбутньому, що позитивно впливає на зниження тарифу на розподілу газу для споживачів».З метою зменшення втрат природного газу та покращення безпеки при використанні природного газу побутовими споживачами в Плані розвитку АТ «Волиньгаз» на 2021 рік, затвердженому НКРЕКП, передбачено в листопаді редизайн системи газопостачання с. Ліски, Володимир-Волинського району.А саме, заплановане встановлення шафового газорегуляторного пункту (ШГРП) та зміну категорійності розподільного газопроводу з середнього тиску на низький демонтажем комбінованих будинкових регуляторів тиску газу (КБРТ) та заміною відключаючих пристроїв на газопроводах-вводах до житлових будинків 19-ти побутових споживачів.У результаті проведення таких заходів повністю модернізують систему газопостачання населеного пункту. Це значно підвищить надійність та ефективність роботи газового обладнання, зокрема, полегшує його обслуговування та суттєво зменшує втрати газу. А також забезпечує стабільність тиску газу в осінньо-зимовий період і безаварійне та безперебійне газопостачання 19 побутових споживачів споживачів.«Роботи в згаданому населеному пункті можна виконати протягом світлового дня, тобто вранці розпочати, а ввечері включити вже газ в домівки 19-ти місцевих мешканців. У майбутньому – це скорочення витрат в тарифі. Ми, замінюючи систему газопостачання з середнього тиску на низький, ліквідовуємо потенційні джерела витоків газу – це комбіновані будинкові регулятори тиску, які є на сьогодні джерелом виробничо-технологічних втрат в усій Україні, - зазначає директор технічний «Волиньгаз» Дмитро Кукоба. - За рахунок цього ми зменшуємо свої втрати на експлуатацію та відповідно ланцюгова реакція зменшує витрати, які закладються в тариф на майбутній період. Існуюча система газопостачання надає газ середнього тиску до межі домоволодінь, далі будинковий регулятор тиску – редукує тиск газу з середнього на низький і далі споживач використовує в своєму домоволодінні природний газ низького тиску. Виконання реконструкції системи газопостачання не змінить режимів газорозподілу газу для споживачів, лише той факт, що редукувати тиск газу буде ШГРП (на початку вулиці), а газопроводи середнього тиску стануть низького. Відповідні проєктні рішення і розрахунки в нас є, при цьому ми запланували резервну потужність 10 м³/год на той випадок, якщо з’являться нові споживачі або теперішні матимуть бажання збільшувати свої потреби».До слова, АТ «Волиньгаз» за три останні роки виконав подібні проєкти з оптимізації газових мереж:- в населених пунктах Ржищів і Бужани Горохівського району в 391 будинку замінили запірну арматуру та різьбові з’єднання на газопроводах-вводах;- в с.Ружин, Турійського району в 81 будинку замінили старі будинкових регуляторів тиску газу на сучасні аналоги європейського зразка;- в с.Селець, Турійського району встановили нове ШГРП та демонтували 113 будинкових регуляторів тиску газу та перевели систему газопостачання цього населеного пункту з середнього на низький;- в с. Оздів, Луцького району у 58 будинків повністю замінили будинкові регулятори тиску газу, побутові лічильники газу, які не пройшли держповірку, а також запірну арматуру на ввідних газопроводах.До слова, подібний обʼєкт був реалізований на початку листопада цього року в с.Луковичі Володимир-Волинського району. 90 споживачів згаданого населеного пункту перевели на газопостачання з середнього на низький тиск. Газовики замінили старе обладнання ГРП на сучасне ШГРП, провели кільцювання газопроводів, вивели з експлуатації морально застаріле обладнання ШГРП.Тема редизайну мереж як нагальна потреба для української газотранспортної системи останнім часом звучить дедалі гучніше. Напрямок змін у ЄС та в Україні задає схвалений у 2020 році «Європейський зелений курс», який передбачає поступову декарбонізацію економіки, перехід на водень та інші синтетичні гази замість природного. Тому газова система України потребує редизайну, який враховує перспективи використання цих газів.