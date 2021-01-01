У Ковелі встановлять камери відеоспостереження
Сьогодні, 18:05
Вже до кінця цього року 14 камер відеоспостереження встановлять на в'їзних шляхах у Ковель, проблемних перехрестях і в місцях масового перебування людей.
Про це на своїй офіційній сторінці у фейсбуці написав міський голова Ігор Чайка.
На виконання Програми профілактики правопорушень і злочинів в громадських місцях Ковельської територіальної громади, відповідно, на встановлення камер відеоспостереження з бюджету громади передбачено 670 тисяч гривень.
Камери встановлять на:
- перехресті вулиць Відродження та Варшавська;
- перехресті вулиць Тимошенка та Я. Мудрого;
- перехресті вулиць Брестська та Будівельна;
- перехресті вулиць Будищанська та Гагаріна;
- вул.В Кияна;
- перехресті вулиць Сагайдачного та бульвару Л. Українки (2 камери)
- перехресті вул.Грушевського та Міцкевича;
- перехресті вул. Грушевського та вул. Шевченка;
- перехресті вулиць Брестська-Левицького-Незалежності;
- перехресті вулиць Тимошенка-Я. Мудрого-Фестивальна;
- перехресті вулиць Незалежності-Театральна;
- бульварі Л. Українки біля стели «Борцям за волю України»;
- перехресті вулиць Незалежності та 1-го Грудня.
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Про це на своїй офіційній сторінці у фейсбуці написав міський голова Ігор Чайка.
На виконання Програми профілактики правопорушень і злочинів в громадських місцях Ковельської територіальної громади, відповідно, на встановлення камер відеоспостереження з бюджету громади передбачено 670 тисяч гривень.
Камери встановлять на:
- перехресті вулиць Відродження та Варшавська;
- перехресті вулиць Тимошенка та Я. Мудрого;
- перехресті вулиць Брестська та Будівельна;
- перехресті вулиць Будищанська та Гагаріна;
- вул.В Кияна;
- перехресті вулиць Сагайдачного та бульвару Л. Українки (2 камери)
- перехресті вул.Грушевського та Міцкевича;
- перехресті вул. Грушевського та вул. Шевченка;
- перехресті вулиць Брестська-Левицького-Незалежності;
- перехресті вулиць Тимошенка-Я. Мудрого-Фестивальна;
- перехресті вулиць Незалежності-Театральна;
- бульварі Л. Українки біля стели «Борцям за волю України»;
- перехресті вулиць Незалежності та 1-го Грудня.
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