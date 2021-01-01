У Ковелі встановлять камери відеоспостереження

Вже до кінця цього року 14 камер відеоспостереження встановлять на в'їзних шляхах у Ковель, проблемних перехрестях і в місцях масового перебування людей.Про це на своїй офіційній сторінці у фейсбуці написав міський головаНа виконання Програми профілактики правопорушень і злочинів в громадських місцях Ковельської територіальної громади, відповідно, на встановлення камер відеоспостереження з бюджету громади передбачено 670 тисяч гривень.Камери встановлять на:- перехресті вулиць Відродження та Варшавська;- перехресті вулиць Тимошенка та Я. Мудрого;- перехресті вулиць Брестська та Будівельна;- перехресті вулиць Будищанська та Гагаріна;- вул.В Кияна;- перехресті вулиць Сагайдачного та бульвару Л. Українки (2 камери)- перехресті вул.Грушевського та Міцкевича;- перехресті вул. Грушевського та вул. Шевченка;- перехресті вулиць Брестська-Левицького-Незалежності;- перехресті вулиць Тимошенка-Я. Мудрого-Фестивальна;- перехресті вулиць Незалежності-Театральна;- бульварі Л. Українки біля стели «Борцям за волю України»;- перехресті вулиць Незалежності та 1-го Грудня.