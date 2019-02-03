Військовий пробіжить 270 кілометрів, щоб привітати свою 14 ОМБР з днем народження

Військовослужбовець 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, 22-річний Микола Луговий вирішив по-особливому привітати рідну бригаду з 7-річчям створення.Про це йдеться на сторінці бригади у фейсбуці.День народження бригади припадає на 10 грудня. Саме цій події воїн-спортсмен присвятив свій ультрамарафон - забіг до Львова і в зворотному напрямку, що дорівнює 270 км. Впродовж усього наміченого шляху Миколу Лугового супроводжуватимуть медики військової частини."Займаюся бігом з дитинства, постійно тренуюся", - розповідає тернополянин Микола, який служить у нашій бригаді близько 4 років."Часто здійснюю забіги з Володимира-Волинського до Нововолинська, бігав із Володимира до Луцька. А сьогоднішній, поки що найтриваліший і найскладніший у моєму житті, забіг я присвячую 7-ій річниці створення нашої 14 окремої механізованої бригади! У своїх силах упевнений. Крім того, маю неабияку підтримку, тож упевнений, все задумане вдасться", - каже військовий.270 задуманих кілометрів Микола планує пробігти, не роблячи зупинок, тож на ногах, у дорозі йому доведеться провести більше доби.