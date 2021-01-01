Експерти: домашнє насилля досі лишається нормою для волинських сіл





На цьому наголосила начальниця відділу зв'язків з громадськістю Управління патрульної поліції у Волинській області Ольга Шмігель під час круглого столу, присвяченого проблемі домашнього насильства на Волині, який відбувся 26 листопада за ініціативи Громадянського руху «СВІДОМІ», пише «



«У місті проблема не стоїть так гостро. Все ж таки, у містах про цю проблему говорять, про неї знають. Але мені довелось працювати під час виборів в одному із сіл, де проживає всього 100 людей. Для них те, що чоловік забив дружину головою об криницю – це норма. Ще й скажуть, що сама напросилася», – розповіла Ольга Шмігель.







В обговоренні проблеми взяли участь також юрист, національний експерт, тренер із протидії домашньому насильству Віктор Вальчук та депутатка Луцької районної ради від фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» Христина Синюк. Модерувала круглий стіл депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» Алла Надточій.



Алла Надточій



Експерти наголосили, що домашнє насильство – це, в першу чергу, психологічна проблема. Як наслідок, жертви потребуть, в першу чергу, психологічної допомоги, а вже потім – соціальної і правової.



Відтак учасники круглого столу дійшли висновку, що для подолання цієї прооблеми необхідна належна комунікація цілого ряду соціальних служб, психологів, правоохоронців та громадських активістів. Для протидії домашньому насильству також важливо налагодити ефективну інформаційну кампанію, адже й громадяни, які стали випадковими свідками насилля, не повинні лишатися байдужими.



Нагадаємо, у Луцьку працює «кризова кімната» для жертв домашнього насильства. Також поліція закликає у випадках фізичного насильства невідкладно звертатися за номером телефону 102. За словами Ольги Шмігель, патрульні негайно прибувають на такі виклики та завжди готові допомогти і захистити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проблема домашнього насильства у сільській місцевості Волині стоїть набагато гостріше, ніж у містах. У деяких селах застосування фізичного насилля чоловіка щодо жінки досі залишається нормою.На цьому наголосила начальниця відділу зв'язків з громадськістю Управління патрульної поліції у Волинській областіпід час круглого столу, присвяченого проблемі домашнього насильства на Волині, який відбувся 26 листопада за ініціативи Громадянського руху «СВІДОМІ», пише « Конкурент ».«У місті проблема не стоїть так гостро. Все ж таки, у містах про цю проблему говорять, про неї знають. Але мені довелось працювати під час виборів в одному із сіл, де проживає всього 100 людей. Для них те, що чоловік забив дружину головою об криницю – це норма. Ще й скажуть, що сама напросилася», – розповіла Ольга Шмігель.В обговоренні проблеми взяли участь також юрист, національний експерт, тренер із протидії домашньому насильствута депутатка Луцької районної ради від фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ». Модерувала круглий стіл депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ»Експерти наголосили, що домашнє насильство – це, в першу чергу, психологічна проблема. Як наслідок, жертви потребуть, в першу чергу, психологічної допомоги, а вже потім – соціальної і правової.Відтак учасники круглого столу дійшли висновку, що для подолання цієї прооблеми необхідна належна комунікація цілого ряду соціальних служб, психологів, правоохоронців та громадських активістів. Для протидії домашньому насильству також важливо налагодити ефективну інформаційну кампанію, адже й громадяни, які стали випадковими свідками насилля, не повинні лишатися байдужими.Нагадаємо, у Луцьку працює «кризова кімната» для жертв домашнього насильства. Також поліція закликає у випадках фізичного насильства невідкладно звертатися за номером телефону 102. За словами Ольги Шмігель, патрульні негайно прибувають на такі виклики та завжди готові допомогти і захистити.

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