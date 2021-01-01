Курс валют у Луцьку на 29 листопада
Сьогодні, 09:15
Курс долара в обмінниках Луцька станом на понеділок, 29 листопада, такий: купівля – 27,18, продаж – 27,29.
Євро купують за 30,64, продають за 30,80.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,45, а купують за 6,55.
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Євро купують за 30,64, продають за 30,80.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,45, а купують за 6,55.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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