У Ковелі завершується будівництво стадіону «Локомотив». ФОТО
Сьогодні, 14:44
У Ковелі головний спортивний об’єкт міста завдяки зусиллям багатьох людей вдалось реанімувати. В наступному році ковельчани та гості міста зможуть побачити футбольні баталії на цій спортивній арені.
Про це повідомляє Ковельська міська рада.
На фінішній прямій – облаштування спортивного ядра. Уже можна бачити, як зеленіє футбольне поле. Його облаштували з рулонного газону. Поряд – яскраві легкоатлетичні бігові доріжки. Ще мають встановити тренажери, електронне табло, для проведення різноманітних заходів придбали мобільну сцену.
На реалізацію проєкту місто отримало з державного бюджету 20 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що цьогоріч на «Локомотиві» було відкрито Транскордонний центр діалогу культур. Його будівництво здійснювалось у рамках програми транскордонного співробітництва ЄС «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020». Майже мільйон євро надійшло європейських коштів на зведення підтрибунних приміщень.
Благоустрій території, прокладання мереж місто профінансувало з власних надходжень.
Тож уже в наступному році ковельчани та гості міста зможуть побачити футбольні баталії на цій спортивній арені.
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Про це повідомляє Ковельська міська рада.
На фінішній прямій – облаштування спортивного ядра. Уже можна бачити, як зеленіє футбольне поле. Його облаштували з рулонного газону. Поряд – яскраві легкоатлетичні бігові доріжки. Ще мають встановити тренажери, електронне табло, для проведення різноманітних заходів придбали мобільну сцену.
На реалізацію проєкту місто отримало з державного бюджету 20 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що цьогоріч на «Локомотиві» було відкрито Транскордонний центр діалогу культур. Його будівництво здійснювалось у рамках програми транскордонного співробітництва ЄС «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020». Майже мільйон євро надійшло європейських коштів на зведення підтрибунних приміщень.
Благоустрій території, прокладання мереж місто профінансувало з власних надходжень.
Тож уже в наступному році ковельчани та гості міста зможуть побачити футбольні баталії на цій спортивній арені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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