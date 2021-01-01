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У Ковелі завершується будівництво стадіону «Локомотив». ФОТО

У Ковелі завершується будівництво стадіону «Локомотив». ФОТО
У Ковелі головний спортивний об’єкт міста завдяки зусиллям багатьох людей вдалось реанімувати. В наступному році ковельчани та гості міста зможуть побачити футбольні баталії на цій спортивній арені.

Про це повідомляє Ковельська міська рада.

На фінішній прямій – облаштування спортивного ядра. Уже можна бачити, як зеленіє футбольне поле. Його облаштували з рулонного газону. Поряд – яскраві легкоатлетичні бігові доріжки. Ще мають встановити тренажери, електронне табло, для проведення різноманітних заходів придбали мобільну сцену.

На реалізацію проєкту місто отримало з державного бюджету 20 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що цьогоріч на «Локомотиві» було відкрито Транскордонний центр діалогу культур. Його будівництво здійснювалось у рамках програми транскордонного співробітництва ЄС «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020». Майже мільйон євро надійшло європейських коштів на зведення підтрибунних приміщень.
У Ковелі завершується будівництво стадіону «Локомотив». ФОТО

Благоустрій території, прокладання мереж місто профінансувало з власних надходжень.
У Ковелі завершується будівництво стадіону «Локомотив». ФОТО

Тож уже в наступному році ковельчани та гості міста зможуть побачити футбольні баталії на цій спортивній арені.

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Теги: Ковель, стадіон, будівництво
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