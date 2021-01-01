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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 листопада

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 листопада
Завтра, 30 листопада, на Волині буде хмарно, вночі сніг та мокрий сніг, вдень місцями невеликий мокрий сніг.

Таку погоду прогнозують синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2⁰ тепла до 3⁰ морозу.

Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Уночі пройде дрібний дощ зі снігом, який до ранку закінчиться. Увечері очікується сніг.

Вночі від 0-1⁰ тепла, вдень 1-0⁰ тепла. На дорогах прогнозують місцями ожеледицю.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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