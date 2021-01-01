Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 листопада
Сьогодні, 20:00
Завтра, 30 листопада, на Волині буде хмарно, вночі сніг та мокрий сніг, вдень місцями невеликий мокрий сніг.
Таку погоду прогнозують синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2⁰ тепла до 3⁰ морозу.
Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Уночі пройде дрібний дощ зі снігом, який до ранку закінчиться. Увечері очікується сніг.
Вночі від 0-1⁰ тепла, вдень 1-0⁰ тепла. На дорогах прогнозують місцями ожеледицю.
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Таку погоду прогнозують синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2⁰ тепла до 3⁰ морозу.
Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Уночі пройде дрібний дощ зі снігом, який до ранку закінчиться. Увечері очікується сніг.
Вночі від 0-1⁰ тепла, вдень 1-0⁰ тепла. На дорогах прогнозують місцями ожеледицю.
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