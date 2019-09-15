В Україні зросла «мінімалка»
Сьогодні, 10:04
З 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата в Україні становить 6500 грн - разом із "мінімалкою" збільшився і розмір мінімального страхового внеску ЄСВ.
Підвищення зарплати передбачене законом України про держбюджет-2021.
З 1 січня 2021 року "мінімалка" становила 6000 грн.
Спочатку підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн планували на липень цього року, але його перенесли на грудень - через застереження щодо потенційних "інфляційних небезпек".
Раніше у Податковій нагадали, що підвищення розміру "мінімалки" вплине на низку показників.
Так, збільшиться розмір мінімального страхового внеску ЄСВ на місяць з зарплати працівників і доходів ФОПів (за себе), самозайнятих осіб та членів фермерського господарства.
З 1 грудня це буде 1430 гривень. "Адже мінімальний розмір єдиного внеску на місяць розраховується як 22% від мінімальної зарплати (від 6500 гривень)", - пояснили в ДПС.
Натомість максимальна величина бази нарахування ЄСВ в місяць з 1 грудня становитиме 97500 гривень.
А максимальний розмір нарахованого ЄСВ в місяць з 1 грудня збільшиться до 21450 гривень.
Починаючи з грудня 2021 року, за себе ФОПи сплачують за підсумками ІV кварталу 2021 року до 19 січня 2022 року. Квартальна сума становитиме 4070 гривень.
У податковій декларації за 2021 рік потрібно буде вказати зміну розміру ЄСВ: з 1 по 11 місяць у розмірі 1320 грн, у 12-му місяці - 1430 грн.
ФОП подаватиме одну декларацію (про єдиний податок і про ЄСВ), а не дві окремі - у її складі буде окремий звіт щодо ЄСВ.
Нагадаємо, бюджетна декларація на 2022-2024 роки передбачає поетапне підняття мінімальної заробітної плати.
У Мінфіні додали, що з урахуванням макроекономічного прогнозу, який закладено в основу Бюджетної декларації, мінімальна заробітна плата збільшуватиметься:
01.01.2021 – 6000 грн
01.12.2021 – 6500 грн
01.10.2022 – 6700 грн
01.01.2023 – 7176 грн
01.01.2024 – 7665 грн.
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Підвищення зарплати передбачене законом України про держбюджет-2021.
З 1 січня 2021 року "мінімалка" становила 6000 грн.
Спочатку підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн планували на липень цього року, але його перенесли на грудень - через застереження щодо потенційних "інфляційних небезпек".
Раніше у Податковій нагадали, що підвищення розміру "мінімалки" вплине на низку показників.
Так, збільшиться розмір мінімального страхового внеску ЄСВ на місяць з зарплати працівників і доходів ФОПів (за себе), самозайнятих осіб та членів фермерського господарства.
З 1 грудня це буде 1430 гривень. "Адже мінімальний розмір єдиного внеску на місяць розраховується як 22% від мінімальної зарплати (від 6500 гривень)", - пояснили в ДПС.
Натомість максимальна величина бази нарахування ЄСВ в місяць з 1 грудня становитиме 97500 гривень.
А максимальний розмір нарахованого ЄСВ в місяць з 1 грудня збільшиться до 21450 гривень.
Починаючи з грудня 2021 року, за себе ФОПи сплачують за підсумками ІV кварталу 2021 року до 19 січня 2022 року. Квартальна сума становитиме 4070 гривень.
У податковій декларації за 2021 рік потрібно буде вказати зміну розміру ЄСВ: з 1 по 11 місяць у розмірі 1320 грн, у 12-му місяці - 1430 грн.
ФОП подаватиме одну декларацію (про єдиний податок і про ЄСВ), а не дві окремі - у її складі буде окремий звіт щодо ЄСВ.
Нагадаємо, бюджетна декларація на 2022-2024 роки передбачає поетапне підняття мінімальної заробітної плати.
У Мінфіні додали, що з урахуванням макроекономічного прогнозу, який закладено в основу Бюджетної декларації, мінімальна заробітна плата збільшуватиметься:
01.01.2021 – 6000 грн
01.12.2021 – 6500 грн
01.10.2022 – 6700 грн
01.01.2023 – 7176 грн
01.01.2024 – 7665 грн.
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