вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні зросла «мінімалка»

В Україні зросла «мінімалка»
З 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата в Україні становить 6500 грн - разом із "мінімалкою" збільшився і розмір мінімального страхового внеску ЄСВ.

Підвищення зарплати передбачене законом України про держбюджет-2021.

З 1 січня 2021 року "мінімалка" становила 6000 грн.

Спочатку підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн планували на липень цього року, але його перенесли на грудень - через застереження щодо потенційних "інфляційних небезпек".

Раніше у Податковій нагадали, що підвищення розміру "мінімалки" вплине на низку показників.

Так, збільшиться розмір мінімального страхового внеску ЄСВ на місяць з зарплати працівників і доходів ФОПів (за себе), самозайнятих осіб та членів фермерського господарства.

З 1 грудня це буде 1430 гривень. "Адже мінімальний розмір єдиного внеску на місяць розраховується як 22% від мінімальної зарплати (від 6500 гривень)", - пояснили в ДПС.

Натомість максимальна величина бази нарахування ЄСВ в місяць з 1 грудня становитиме 97500 гривень.

А максимальний розмір нарахованого ЄСВ в місяць з 1 грудня збільшиться до 21450 гривень.

Починаючи з грудня 2021 року, за себе ФОПи сплачують за підсумками ІV кварталу 2021 року до 19 січня 2022 року. Квартальна сума становитиме 4070 гривень.

У податковій декларації за 2021 рік потрібно буде вказати зміну розміру ЄСВ: з 1 по 11 місяць у розмірі 1320 грн, у 12-му місяці - 1430 грн.

ФОП подаватиме одну декларацію (про єдиний податок і про ЄСВ), а не дві окремі - у її складі буде окремий звіт щодо ЄСВ.

Нагадаємо, бюджетна декларація на 2022-2024 роки передбачає поетапне підняття мінімальної заробітної плати.

У Мінфіні додали, що з урахуванням макроекономічного прогнозу, який закладено в основу Бюджетної декларації, мінімальна заробітна плата збільшуватиметься:

01.01.2021 – 6000 грн
01.12.2021 – 6500 грн
01.10.2022 – 6700 грн
01.01.2023 – 7176 грн
01.01.2024 – 7665 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мінімальна зарплата, Україна, ЄСВ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Пийте воду з крана»: на вулицях Луцька не встановлюватимуть бюветів
Сьогодні, 10:25
У родині чоловіка, якого збила на смерть донька відомого луцького бізнесмена, сталася ще одна трагедія
Сьогодні, 10:17
В Україні зросла «мінімалка»
Сьогодні, 10:04
На Волині автомобіль злетів у кювет: постраждали водій та пасажир. ФОТО
Сьогодні, 09:58
У Луцьку можуть з’явитись приватні тролейбуси. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
З 1 грудня в Україні збільшать мінімальну зарплату З 1 грудня в Україні збільшать мінімальну зарплату
25 листопад, 18:25
В Україні зросте мінімальна зарплата В Україні зросте мінімальна зарплата
15 вересень, 2019, 20:53
З 1 грудня в Україні підвищать прожитковий мінімум З 1 грудня в Україні підвищать прожитковий мінімум
30 листопад, 12:51
З 6 грудня в Україні посилять карантин З 6 грудня в Україні посилять карантин
30 листопад, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Школа без опалення, учні – на дистанційному: у селі на Волині розбирають залишки котельні. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
 0
На Волині жінка обікрала будинок
Сьогодні, 11:05
 0
На Молоді у Луцьку буде платна парковка
Сьогодні, 10:52
 0
Ковідний госпіталь у Боголюбах: уперше за кілька тижнів немає летальних випадків
Сьогодні, 10:50
 0
Мер Луцька вимагає з’ясувати, звідки береться білий осад на автівках у мікрорайоні ЛПЗ
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8