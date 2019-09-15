В Україні зросла «мінімалка»





Підвищення зарплати



З 1 січня 2021 року "мінімалка" становила 6000 грн.



Спочатку підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн планували на липень цього року, але його перенесли на грудень - через застереження щодо потенційних "інфляційних небезпек".



Раніше у Податковій нагадали, що підвищення розміру "мінімалки" вплине на низку показників.



Так, збільшиться розмір мінімального страхового внеску ЄСВ на місяць з зарплати працівників і доходів ФОПів (за себе), самозайнятих осіб та членів фермерського господарства.



З 1 грудня це буде 1430 гривень. "Адже мінімальний розмір єдиного внеску на місяць розраховується як 22% від мінімальної зарплати (від 6500 гривень)", - пояснили в ДПС.



Натомість максимальна величина бази нарахування ЄСВ в місяць з 1 грудня становитиме 97500 гривень.



А максимальний розмір нарахованого ЄСВ в місяць з 1 грудня збільшиться до 21450 гривень.



Починаючи з грудня 2021 року, за себе ФОПи сплачують за підсумками ІV кварталу 2021 року до 19 січня 2022 року. Квартальна сума становитиме 4070 гривень.



У податковій декларації за 2021 рік потрібно буде вказати зміну розміру ЄСВ: з 1 по 11 місяць у розмірі 1320 грн, у 12-му місяці - 1430 грн.



ФОП подаватиме одну декларацію (про єдиний податок і про ЄСВ), а не дві окремі - у її складі буде окремий звіт щодо ЄСВ.



Нагадаємо, бюджетна декларація на 2022-2024 роки передбачає поетапне підняття мінімальної заробітної плати.



У Мінфіні додали, що з урахуванням макроекономічного прогнозу, який закладено в основу Бюджетної декларації, мінімальна заробітна плата збільшуватиметься:



01.01.2021 – 6000 грн

01.12.2021 – 6500 грн

01.10.2022 – 6700 грн

01.01.2023 – 7176 грн

01.01.2024 – 7665 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата в Україні становить 6500 грн - разом із "мінімалкою" збільшився і розмір мінімального страхового внеску ЄСВ.Підвищення зарплати передбачене законом України про держбюджет-2021.З 1 січня 2021 року "мінімалка" становила 6000 грн.Спочатку підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн планували на липень цього року, але його перенесли на грудень - через застереження щодо потенційних "інфляційних небезпек".Раніше у Податковій нагадали, що підвищення розміру "мінімалки" вплине на низку показників.Так, збільшиться розмір мінімального страхового внеску ЄСВ на місяць з зарплати працівників і доходів ФОПів (за себе), самозайнятих осіб та членів фермерського господарства.З 1 грудня це буде 1430 гривень. "Адже мінімальний розмір єдиного внеску на місяць розраховується як 22% від мінімальної зарплати (від 6500 гривень)", - пояснили в ДПС.Натомість максимальна величина бази нарахування ЄСВ в місяць з 1 грудня становитиме 97500 гривень.А максимальний розмір нарахованого ЄСВ в місяць з 1 грудня збільшиться до 21450 гривень.Починаючи з грудня 2021 року, за себе ФОПи сплачують за підсумками ІV кварталу 2021 року до 19 січня 2022 року. Квартальна сума становитиме 4070 гривень.У податковій декларації за 2021 рік потрібно буде вказати зміну розміру ЄСВ: з 1 по 11 місяць у розмірі 1320 грн, у 12-му місяці - 1430 грн.ФОП подаватиме одну декларацію (про єдиний податок і про ЄСВ), а не дві окремі - у її складі буде окремий звіт щодо ЄСВ.Нагадаємо, бюджетна декларація на 2022-2024 роки передбачає поетапне підняття мінімальної заробітної плати.У Мінфіні додали, що з урахуванням макроекономічного прогнозу, який закладено в основу Бюджетної декларації, мінімальна заробітна плата збільшуватиметься:01.01.2021 – 6000 грн01.12.2021 – 6500 грн01.10.2022 – 6700 грн01.01.2023 – 7176 грн01.01.2024 – 7665 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію