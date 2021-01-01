Де на Волині і на яку зарплату шукають авторемонтників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 13:45
Наразі авторемонтники потрібні у Луцьку, Старій Вижівці, Локачах та Ківерцівському районі. Пропонують оплату від 10 до 15 тисяч гривень.
Про вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку візьмуть на роботу двох авторемонтників. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. За деталями: (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).
Шукають двох майстрів з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, яким пропонують винагороду в розмірі 10 тисяч гривень на місяць. Щодо вакансії звертайтесь за номером (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).
На зарплату 15 тисяч гривень є пропозиція для авторемонтника. Контакти: (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).
У селі Шепель Луцького району запрошують на роботу майстра з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів. Оплата - 10 тисяч гривень. (0332) 71-95-06 (Сельвесюк Іванна Михайлівна).
У Старій Вижівці потрібен механік, якому будуть платити 12 тисяч гривень. (03346) 3 01 16 (Гаврилюк Валентина Ярославівна).
У Локачах є вакансія для механіка. Заробітна плата - 12 тисяч гривень. (03374) 2-21-51 (Яцюк Тетяна Олексіївна).
У селі Жидичин Ківерцівського району на зарплату 12 тисяч гривень готові взяти на роботу авторемонтника. (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).
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Про вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку візьмуть на роботу двох авторемонтників. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. За деталями: (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).
Шукають двох майстрів з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, яким пропонують винагороду в розмірі 10 тисяч гривень на місяць. Щодо вакансії звертайтесь за номером (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).
На зарплату 15 тисяч гривень є пропозиція для авторемонтника. Контакти: (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).
У селі Шепель Луцького району запрошують на роботу майстра з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів. Оплата - 10 тисяч гривень. (0332) 71-95-06 (Сельвесюк Іванна Михайлівна).
У Старій Вижівці потрібен механік, якому будуть платити 12 тисяч гривень. (03346) 3 01 16 (Гаврилюк Валентина Ярославівна).
У Локачах є вакансія для механіка. Заробітна плата - 12 тисяч гривень. (03374) 2-21-51 (Яцюк Тетяна Олексіївна).
У селі Жидичин Ківерцівського району на зарплату 12 тисяч гривень готові взяти на роботу авторемонтника. (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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