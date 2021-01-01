вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де на Волині і на яку зарплату шукають авторемонтників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

Де на Волині і на яку зарплату шукають авторемонтників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Наразі авторемонтники потрібні у Луцьку, Старій Вижівці, Локачах та Ківерцівському районі. Пропонують оплату від 10 до 15 тисяч гривень.

Про вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.

У Луцьку візьмуть на роботу двох авторемонтників. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. За деталями: (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).

Шукають двох майстрів з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, яким пропонують винагороду в розмірі 10 тисяч гривень на місяць. Щодо вакансії звертайтесь за номером (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).

На зарплату 15 тисяч гривень є пропозиція для авторемонтника. Контакти: (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).

У селі Шепель Луцького району запрошують на роботу майстра з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів. Оплата - 10 тисяч гривень. (0332) 71-95-06 (Сельвесюк Іванна Михайлівна).

У Старій Вижівці потрібен механік, якому будуть платити 12 тисяч гривень. (03346) 3 01 16 (Гаврилюк Валентина Ярославівна).

У Локачах є вакансія для механіка. Заробітна плата - 12 тисяч гривень. (03374) 2-21-51 (Яцюк Тетяна Олексіївна).

У селі Жидичин Ківерцівського району на зарплату 12 тисяч гривень готові взяти на роботу авторемонтника. (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, робота, вакансії, ремонт авто, центр зайнятості
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині горів гараж. ФОТО
Сьогодні, 14:05
Маршрут № 25 у Луцьку продовжили до села Великий Омеляник
Сьогодні, 13:51
Де на Волині і на яку зарплату шукають авторемонтників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 13:45
За 11 місяців ВІЛ/СНІД виявили у 130 волинян: як працює центр у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 13:30
«СВІДОМІ» зберегли свій рейтинг за рік каденції. ВІДЕО
Сьогодні, 13:17
Схожі новини
Де на Волині і на яку зарплату шукають газорізальників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ Де на Волині і на яку зарплату шукають газорізальників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
23 листопад, 13:50
Де на Волині і на яку зарплату шукають майстрів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ Де на Волині і на яку зарплату шукають майстрів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
15 листопад, 17:10
Будівництво мостів та тунелів: які вакансії пропонують на Волині. ПЕРЕЛІК Будівництво мостів та тунелів: які вакансії пропонують на Волині. ПЕРЕЛІК
10 листопад, 13:30
Каменотес, коваль та рибовод: які рідкісні вакансії пропонують на Волині. ПЕРЕЛІК Каменотес, коваль та рибовод: які рідкісні вакансії пропонують на Волині. ПЕРЕЛІК
02 листопад, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – аварія з потерпілими: зіткнулися Mercedes та ВАЗ. ВІДЕО
Сьогодні, 14:24
 0
Волинянку взяли під варту за торгівлю наркотиками
Сьогодні, 14:19
 0
У селі на Волині горів гараж. ФОТО
Сьогодні, 14:05
 0
Маршрут № 25 у Луцьку продовжили до села Великий Омеляник
Сьогодні, 13:51
 0
Де на Волині і на яку зарплату шукають авторемонтників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8