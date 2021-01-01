«СВІДОМІ» зберегли свій рейтинг за рік каденції. ВІДЕО





Про це в ефірі програми «Відкрита влада. Місто» на телеканалі «Аверс» розповів голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у Луцькраді Тарас Шкітер, пише



На думку обранця громади, оскільки депутатство – це виборна посада, то головний критерій, за яким варто оцінювати роботу фракції, – це думка людей, які делегували їм повноваження.



Як розповів Тарас Шкітер, за результатами Сьомого всеукраїнського муніципального дослідження, проведеного групою «Рейтинг», команда «Громадянського Руху «СВІДОМІ» не втратила жодного відсотка довіри лучан і утримує свої позиції.



«Мені здається, що наша команда упродовж цього року відстояла свою позицію і продовжує працювати на благо містян. І люди це оцінюють», – зазначив депутат.



Тарас Шкітер уточнив, що близько 10 % лучан підтримують команду «Громадянського Руху СВІДОМІ».





«Опираючись на дане дослідження, хочу сказати, що наша команда тримає рівень і зустрічається з усіма труднощами з гордо піднятою головою. Ми працюємо, відвідуємо сесії, звітуємо – робимо все, що від нас залежить», – резюмував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За перший рік своєї діяльності у Луцькій міській раді фракція «Громадянський Рух «СВІДОМІ» не втратила жодного відсотка довіри лучан.Про це в ефірі програми «Відкрита влада. Місто» на телеканалі «Аверс» розповів голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у Луцькрадіпише ІА Конкурент. На думку обранця громади, оскільки депутатство – це виборна посада, то головний критерій, за яким варто оцінювати роботу фракції, – це думка людей, які делегували їм повноваження.Як розповів Тарас Шкітер, за результатами Сьомого всеукраїнського муніципального дослідження, проведеного групою «Рейтинг», команда «Громадянського Руху «СВІДОМІ» не втратила жодного відсотка довіри лучан і утримує свої позиції.«Мені здається, що наша команда упродовж цього року відстояла свою позицію і продовжує працювати на благо містян. І люди це оцінюють», – зазначив депутат.Тарас Шкітер уточнив, що близько 10 % лучан підтримують команду «Громадянського Руху СВІДОМІ».«Опираючись на дане дослідження, хочу сказати, що наша команда тримає рівень і зустрічається з усіма труднощами з гордо піднятою головою. Ми працюємо, відвідуємо сесії, звітуємо – робимо все, що від нас залежить», – резюмував він.

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