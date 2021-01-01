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«СВІДОМІ» зберегли свій рейтинг за рік каденції. ВІДЕО

«СВІДОМІ» зберегли свій рейтинг за рік каденції. ВІДЕО
За перший рік своєї діяльності у Луцькій міській раді фракція «Громадянський Рух «СВІДОМІ» не втратила жодного відсотка довіри лучан.

Про це в ефірі програми «Відкрита влада. Місто» на телеканалі «Аверс» розповів голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у Луцькраді Тарас Шкітер, пише ІА Конкурент.

На думку обранця громади, оскільки депутатство – це виборна посада, то головний критерій, за яким варто оцінювати роботу фракції, – це думка людей, які делегували їм повноваження.

Як розповів Тарас Шкітер, за результатами Сьомого всеукраїнського муніципального дослідження, проведеного групою «Рейтинг», команда «Громадянського Руху «СВІДОМІ» не втратила жодного відсотка довіри лучан і утримує свої позиції.

«Мені здається, що наша команда упродовж цього року відстояла свою позицію і продовжує працювати на благо містян. І люди це оцінюють», – зазначив депутат.

Тарас Шкітер уточнив, що близько 10 % лучан підтримують команду «Громадянського Руху СВІДОМІ».


«Опираючись на дане дослідження, хочу сказати, що наша команда тримає рівень і зустрічається з усіма труднощами з гордо піднятою головою. Ми працюємо, відвідуємо сесії, звітуємо – робимо все, що від нас залежить», – резюмував він.

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Теги: СВІДОМІ, рейтинг, Луцьк
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