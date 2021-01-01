На Волині авто збило пенсіонерку: її забрала «швидка»
Сьогодні, 10:12
У Любомлі внаслідок ДТП постраждала пенсіонерка, слідчі з’яcовують обставини автопригоди.
Про це повідомляє сектор комінікації поліції Волинської області.
Автопригода сталась учора, 1 грудня, ввечері на вулиці Володимирській у Любомлі. 27-річний житель Любомльщини, керуючи автомобілем Nissan Vanette, збив пенсіонерку, 66-річну місцеву жительку. Попередньо, жінка перетинала проїжджу частину у зоні дії пішохідного переходу на зелений сигнал світлофора.
Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Нині постраждала проходить обстеження.
Водій тверезий. Транспортний засіб вилучили.
Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.
Вирішується питання щодо винесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Перевірка триває.
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Про це повідомляє сектор комінікації поліції Волинської області.
Автопригода сталась учора, 1 грудня, ввечері на вулиці Володимирській у Любомлі. 27-річний житель Любомльщини, керуючи автомобілем Nissan Vanette, збив пенсіонерку, 66-річну місцеву жительку. Попередньо, жінка перетинала проїжджу частину у зоні дії пішохідного переходу на зелений сигнал світлофора.
Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Нині постраждала проходить обстеження.
Водій тверезий. Транспортний засіб вилучили.
Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.
Вирішується питання щодо винесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Перевірка триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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