На Волині авто збило пенсіонерку: її забрала «швидка»





Про це повідомляє сектор комінікації поліції Волинської області.



Автопригода сталась учора, 1 грудня, ввечері на вулиці Володимирській у Любомлі. 27-річний житель Любомльщини, керуючи автомобілем Nissan Vanette, збив пенсіонерку, 66-річну місцеву жительку. Попередньо, жінка перетинала проїжджу частину у зоні дії пішохідного переходу на зелений сигнал світлофора.



Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Нині постраждала проходить обстеження.



Водій тверезий. Транспортний засіб вилучили.



Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.



Вирішується питання щодо винесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Перевірка триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі внаслідок ДТП постраждала пенсіонерка, слідчі з’яcовують обставини автопригоди.Про це повідомляє сектор комінікації поліції Волинської області.Автопригода сталась учора, 1 грудня, ввечері на вулиці Володимирській у Любомлі. 27-річний житель Любомльщини, керуючи автомобілем Nissan Vanette, збив пенсіонерку, 66-річну місцеву жительку. Попередньо, жінка перетинала проїжджу частину у зоні дії пішохідного переходу на зелений сигнал світлофора.Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Нині постраждала проходить обстеження.Водій тверезий. Транспортний засіб вилучили.Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.Вирішується питання щодо винесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Перевірка триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію