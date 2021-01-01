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На Волині авто збило пенсіонерку: її забрала «швидка»

На Волині авто збило пенсіонерку: її забрала «швидка»
У Любомлі внаслідок ДТП постраждала пенсіонерка, слідчі з’яcовують обставини автопригоди.

Про це повідомляє сектор комінікації поліції Волинської області.

Автопригода сталась учора, 1 грудня, ввечері на вулиці Володимирській у Любомлі. 27-річний житель Любомльщини, керуючи автомобілем Nissan Vanette, збив пенсіонерку, 66-річну місцеву жительку. Попередньо, жінка перетинала проїжджу частину у зоні дії пішохідного переходу на зелений сигнал світлофора.

Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Нині постраждала проходить обстеження.

Водій тверезий. Транспортний засіб вилучили.

Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

Вирішується питання щодо винесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Перевірка триває.

На Волині авто збило пенсіонерку: її забрала «швидка»

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Теги: Волинь, ДТП, Любомль, водій, авто, пенсіонерка, швидка
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