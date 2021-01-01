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На Волині чоловік впав на ніж та отримав поранення грудної клітки

На Волині чоловік впав на ніж та отримав поранення грудної клітки
У Любомлі чоловік через необережність впав на ніж та отримав поранення грудної клітки. Його швидкою госпіталізували у лікарню.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася 1 грудня у вечірню пору. Чоловік, тримаючи ніж у руках, з власної необережності впав та отримав поранення грудної клітки. Рідні, які стали свідками, викликали швидку допомогу.

Як розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік, до медиків надійшло повідомлення о 18:55. Повідомлялося, що чоловік отримав ножове поранення. При огляді медики діагностували різану рану грудної клітки. 32-річного постраждалого госпіталізували у Любомльське ТМО для надання кваліфікованої допомоги.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що 1 грудня о 23:53 у поліцію надійшло повідомлення від чергового КНП Любомльське ТМО про те, що цього дня близько 18:20 у Любомлі раптово виник конфлікт між власником домогосподарства та сином співмешканки, 1992 року народження, інвалідом 2-ї групи з дитинства.

Останній із власної необережності під час падіння з висоти власного росту отримав проникаюче ножове поранення грудної клітки, наштовхнувшись на ніж, який тримав у руці.

Чоловіка госпіталізували у реанімаційне відділення КНП Любомльської ТМО.

Наразі вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею 128 KK України.

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Теги: Волинь, Любомль, ніж, поранення
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Коментарі 1
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Повна маячня і її втюхують ментам .
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