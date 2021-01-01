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Через новий штам коронавірусу Омікрон Україна вводить заборону на в'їзд деяким іноземцям

Через новий штам коронавірусу Омікрон Україна вводить заборону на в'їзд деяким іноземцям
Україна з 3 грудня вводить заборону на в'їзд громадян низки країн. Причиною стало поширення нового штаму коронавірусу Омікрон.

Про це пише 24 канал.

Заборона на в'їзд до України стосується громадян кількох африканських країн. Вона почне діяти уже опівночі 3 грудня.

Яких країн стосуються заборони

Нові заборони стосуються громадян кількох країн Африки та іноземців, які перебували на їхній території не менше 7 днів за останні 2 тижні. До переліку внесли:

-Південно-Африканську Республіку;
-Ботсвану;
-Зімбабве;
-Намібію;
-Лесото;
-Есватіні;
-Мозамбік;
-Малаві;

Обмеження на в'їзд з цих країн будуть діяти на період дії карантину в Україні. З цих країн до України можуть потрапити лише іноземці, які постійно проживають на території нашої країни, є чоловіком, дружиною чи дитиною громадянина/громадянки України. однак після приїзду вони повинні обов'язково пройти самоізоляцію.


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Теги: штам коронавірусу, Омікрон, обмеження, Україна, туристи
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