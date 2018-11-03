Убивство 6-річної Мирослави на Харківщині: винуватця відправили на перевиховання

Суд відправив 13-річного підлітка, який убив шестирічну, до спеціального навчально-виховного закладу для дітей та підлітків. Там він перебуватиме три роки. Водночас у моральній компенсації сім'ї дівчинки було відмовлено.Рішення 2 грудня ухвалив Вовчанський районний суд Харківської області. Про це інформують на сайті Харківської обласної прокуратури.Зазначається, що до підлітка було застосовано максимально можливий примусовий захід.Прокурори на суді довели, що 28 липня 13-річний парубок убив сусідську шестирічну дівчинку. Її тіло було знайдено у занедбаному приміщенні зі слідами насильницької смерті."У зв'язку з тим, що неповнолітній не досяг віку кримінальної відповідальності, відповідно до вимог КПК України до нього можливо вжити лише примусових заходів виправного характеру", – йдеться у повідомленні.Адвокат сім'ї Мирославиу коментарі Newsroom уточнив, що суд також ухвалив стягнути з матері підлітка 7 тисяч гривень витрат на похорон дитини.Водночас у моральній компенсації було відмовлено. Батьки вимагали 100 млн грн.За словами адвоката, суд вирішив, що бездіяльність державних органів, які ігнорували сигнали та не звертали увагу на поведінку підлітка, не доведено.Донець додав, що оскаржуватиме рішення суду, оскільки вважає його "м'яким і беззубим"."Рідні Мирослави не відчувають того, що все-таки справедливість восторжествувала. Суд не встановив нічию провину: хлопчика провина не встановлена, а держава теж не понесла покарання", – пояснив він.