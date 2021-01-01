«Тепла іграшка надії»: на Волині стартував благодійний продаж ялинкових прикрас. ФОТО





Про це повідомляють організатори благодійної акції – команда Фонду боротьби з раком.



Координаторка благодійної акції «Тепла іграшка надії» Анна Єкименко-Поліщук розповіла, що цьогоріч майстрині, учні і вчителі шкіл, вихованці і вихователі дитсадків, працівники різноманітних колективів і просто небайдужі до доброї справи люди нашили понад тисячу ялинкових прикрас з фетру, які передали організаторам акції для продажу.



Тож усі охочі за символічну ціну (від 25 гривень) можуть купити новорічні сувеніри для себе, рідних чи колег. Іграшки можна купувати окремо або наборами. Компанії та організації можуть купити іграшки для корпоративних ялинок.



Правила онлайн-купівлі іграшок детально розписали на сторінці «Благодійна акція



Однак організатори акції зауважують, що з радістю відгукнуться на запрошення організацій чи колективів прийти і влаштувати ярмарок саме для них.



Кожен, хто купує іграшки, спрямовує кошти за придбання на Фонд боротьби з раком.



Керівниця благодійної організації Марія Адамчук-Коротицька розповіла, що цьогоріч «Тепла іграшка надії» – основний проєкт в рамках кампанії фонду «Фандрейзимо задля підтримки жіночого здоров’я», яку втілюють за фінансової підтримки фонду Zagoriy Foundation.



У рамках цієї кампанії Фонд боротьби з раком має намір зібрати 500 000 гривень на боротьбу із раком шийки матки серед жіночого населення Волині і довести, що смертність від цієї недуги можна зменшити в рази завдяки ранньому виявленню. Зокрема, за ці кошти влаштують 120 виїзних обстежень у найвіддаленіших селах області й обстежать приблизно 7000 жінок. Для кожної з них обстеження буде безкоштовним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новорічні прикраси з фетру, до створення яких у рамках благодійної акції «Тепла іграшка надії» долучилися сотні людей, продають на онлайн-ярмарку.Про це повідомляють організатори благодійної акції – команда Фонду боротьби з раком.Координаторка благодійної акції «Тепла іграшка надії»розповіла, що цьогоріч майстрині, учні і вчителі шкіл, вихованці і вихователі дитсадків, працівники різноманітних колективів і просто небайдужі до доброї справи люди нашили понад тисячу ялинкових прикрас з фетру, які передали організаторам акції для продажу.Тож усі охочі за символічну ціну (від 25 гривень) можуть купити новорічні сувеніри для себе, рідних чи колег. Іграшки можна купувати окремо або наборами. Компанії та організації можуть купити іграшки для корпоративних ялинок.Правила онлайн-купівлі іграшок детально розписали на сторінці «Благодійна акція «Тепла іграшка надії» у фейсбуці, де і триває онлайн-продаж.Однак організатори акції зауважують, що з радістю відгукнуться на запрошення організацій чи колективів прийти і влаштувати ярмарок саме для них.Кожен, хто купує іграшки, спрямовує кошти за придбання на Фонд боротьби з раком.Керівниця благодійної організаціїрозповіла, що цьогоріч «Тепла іграшка надії» – основний проєкт в рамках кампанії фонду «Фандрейзимо задля підтримки жіночого здоров’я», яку втілюють за фінансової підтримки фонду Zagoriy Foundation.У рамках цієї кампанії Фонд боротьби з раком має намір зібрати 500 000 гривень на боротьбу із раком шийки матки серед жіночого населення Волині і довести, що смертність від цієї недуги можна зменшити в рази завдяки ранньому виявленню. Зокрема, за ці кошти влаштують 120 виїзних обстежень у найвіддаленіших селах області й обстежать приблизно 7000 жінок. Для кожної з них обстеження буде безкоштовним.

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