вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Тепла іграшка надії»: на Волині стартував благодійний продаж ялинкових прикрас. ФОТО

«Тепла іграшка надії»: на Волині стартував благодійний продаж ялинкових прикрас. ФОТО
Новорічні прикраси з фетру, до створення яких у рамках благодійної акції «Тепла іграшка надії» долучилися сотні людей, продають на онлайн-ярмарку.

Про це повідомляють організатори благодійної акції – команда Фонду боротьби з раком.

Координаторка благодійної акції «Тепла іграшка надії» Анна Єкименко-Поліщук розповіла, що цьогоріч майстрині, учні і вчителі шкіл, вихованці і вихователі дитсадків, працівники різноманітних колективів і просто небайдужі до доброї справи люди нашили понад тисячу ялинкових прикрас з фетру, які передали організаторам акції для продажу.

Тож усі охочі за символічну ціну (від 25 гривень) можуть купити новорічні сувеніри для себе, рідних чи колег. Іграшки можна купувати окремо або наборами. Компанії та організації можуть купити іграшки для корпоративних ялинок.
«Тепла іграшка надії»: на Волині стартував благодійний продаж ялинкових прикрас. ФОТО

Правила онлайн-купівлі іграшок детально розписали на сторінці «Благодійна акція «Тепла іграшка надії» у фейсбуці, де і триває онлайн-продаж.

Однак організатори акції зауважують, що з радістю відгукнуться на запрошення організацій чи колективів прийти і влаштувати ярмарок саме для них.

Кожен, хто купує іграшки, спрямовує кошти за придбання на Фонд боротьби з раком.
«Тепла іграшка надії»: на Волині стартував благодійний продаж ялинкових прикрас. ФОТО

Керівниця благодійної організації Марія Адамчук-Коротицька розповіла, що цьогоріч «Тепла іграшка надії» – основний проєкт в рамках кампанії фонду «Фандрейзимо задля підтримки жіночого здоров’я», яку втілюють за фінансової підтримки фонду Zagoriy Foundation.

У рамках цієї кампанії Фонд боротьби з раком має намір зібрати 500 000 гривень на боротьбу із раком шийки матки серед жіночого населення Волині і довести, що смертність від цієї недуги можна зменшити в рази завдяки ранньому виявленню. Зокрема, за ці кошти влаштують 120 виїзних обстежень у найвіддаленіших селах області й обстежать приблизно 7000 жінок. Для кожної з них обстеження буде безкоштовним.
«Тепла іграшка надії»: на Волині стартував благодійний продаж ялинкових прикрас. ФОТО
«Тепла іграшка надії»: на Волині стартував благодійний продаж ялинкових прикрас. ФОТО
«Тепла іграшка надії»: на Волині стартував благодійний продаж ялинкових прикрас. ФОТО
«Тепла іграшка надії»: на Волині стартував благодійний продаж ялинкових прикрас. ФОТО
«Тепла іграшка надії»: на Волині стартував благодійний продаж ялинкових прикрас. ФОТО
«Тепла іграшка надії»: на Волині стартував благодійний продаж ялинкових прикрас. ФОТО
«Тепла іграшка надії»: на Волині стартував благодійний продаж ялинкових прикрас. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Тепла іграшка надії, благодійність, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як вибирати гарний та якісний сік у магазині*
Сьогодні, 15:00
У Луцьку розшукують чоловіка, який зник на батьковій машині
Сьогодні, 14:54
«Тепла іграшка надії»: на Волині стартував благодійний продаж ялинкових прикрас. ФОТО
Сьогодні, 14:47
У Луцьку демонтують термінали самообслуговування, які встановили без дозволу. ФОТО
Сьогодні, 14:30
На Волині викрили вінничанина з підробленим свідоцтвом про вакцинацію
Сьогодні, 14:20
Схожі новини
Церква допомогла відремонтувати камеру для довічників у луцькому СІЗО. ФОТО Церква допомогла відремонтувати камеру для довічників у луцькому СІЗО. ФОТО
16 червень, 07:31
Волинянки передали військовим на Схід великодні гостинці Волинянки передали військовим на Схід великодні гостинці
29 квітень, 05:27
Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області* Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*
20 лютий, 10:00
Волинянок просять долучитися до випікання ласощів для українських захисників Волинянок просять долучитися до випікання ласощів для українських захисників
25 січень, 21:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Глобальна криза. Час правди»: учасники зі 180 країн влаштовують онлайн-конференцію
02 грудень, 09:08
 8
Помер директор Будинку вчених у Львові, де святкували «голодну тусу»
Сьогодні, 15:22
 0
Як вибирати гарний та якісний сік у магазині*
Сьогодні, 15:00
 0
У Луцьку розшукують чоловіка, який зник на батьковій машині
Сьогодні, 14:54
 0
«Тепла іграшка надії»: на Волині стартував благодійний продаж ялинкових прикрас. ФОТО
Сьогодні, 14:47
 0
Медіа
відео
1/8