Українських вчителів та викладачів просять наповнювати Вікіпедію
Сьогодні, 15:10
З 1 грудня до 28 лютого в українській Вікіпедії пройде щорічний конкурс статей "Вікіпедія для школи". Тому вчителів та викладачів вишів запросили приєднатися до ініціативи.
Про це повідомляє Канал24.
Експерти наголошують, що Вікіпедія – це інструмент, який може бути дуже корисним у навчальному процесі, якщо його використовувати правильно.
Щоб українські школярі, студенти, їхні батьки та педагоги могли отримати у Вікіпедії точну та перевірену інформацію на теми шкільної програми, ГО "Вікімедіа Україна" щороку проводить конкурс "Вікіпедія для школи".
Категорії конкурсу у 2021 – 2022 році:
історія України
всесвітня історія
географія
зарубіжна література
інформатика
математика
українська література
українська мова
фізика
Для участі у конкурсі потрібно зареєструватися в українській Вікіпедії та заповнити анкету.
У період з 1 грудня 2021 до 28 лютого 2022 потрібно створити чи поліпшити матеріали зі списку пропонованих статей.
Цікаво! За результатами оцінювання журі вчителів нагородять цінними призами, а всі активні учасники зможуть отримати сертифікати участі та сувеніри.
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Про це повідомляє Канал24.
Експерти наголошують, що Вікіпедія – це інструмент, який може бути дуже корисним у навчальному процесі, якщо його використовувати правильно.
Щоб українські школярі, студенти, їхні батьки та педагоги могли отримати у Вікіпедії точну та перевірену інформацію на теми шкільної програми, ГО "Вікімедіа Україна" щороку проводить конкурс "Вікіпедія для школи".
Категорії конкурсу у 2021 – 2022 році:
історія України
всесвітня історія
географія
зарубіжна література
інформатика
математика
українська література
українська мова
фізика
Для участі у конкурсі потрібно зареєструватися в українській Вікіпедії та заповнити анкету.
У період з 1 грудня 2021 до 28 лютого 2022 потрібно створити чи поліпшити матеріали зі списку пропонованих статей.
Цікаво! За результатами оцінювання журі вчителів нагородять цінними призами, а всі активні учасники зможуть отримати сертифікати участі та сувеніри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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