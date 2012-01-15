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Українських вчителів та викладачів просять наповнювати Вікіпедію

Українських вчителів та викладачів просять наповнювати Вікіпедію
З 1 грудня до 28 лютого в українській Вікіпедії пройде щорічний конкурс статей "Вікіпедія для школи". Тому вчителів та викладачів вишів запросили приєднатися до ініціативи.

Про це повідомляє Канал24.

Експерти наголошують, що Вікіпедія – це інструмент, який може бути дуже корисним у навчальному процесі, якщо його використовувати правильно.

Щоб українські школярі, студенти, їхні батьки та педагоги могли отримати у Вікіпедії точну та перевірену інформацію на теми шкільної програми, ГО "Вікімедіа Україна" щороку проводить конкурс "Вікіпедія для школи".

Категорії конкурсу у 2021 – 2022 році:

історія України
всесвітня історія
географія
зарубіжна література
інформатика
математика
українська література
українська мова
фізика

Для участі у конкурсі потрібно зареєструватися в українській Вікіпедії та заповнити анкету.
У період з 1 грудня 2021 до 28 лютого 2022 потрібно створити чи поліпшити матеріали зі списку пропонованих статей.
Цікаво! За результатами оцінювання журі вчителів нагородять цінними призами, а всі активні учасники зможуть отримати сертифікати участі та сувеніри.

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Теги: інтернет, Вікіпедія
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