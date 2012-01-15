Українських вчителів та викладачів просять наповнювати Вікіпедію





Про це повідомляє



Експерти наголошують, що Вікіпедія – це інструмент, який може бути дуже корисним у навчальному процесі, якщо його використовувати правильно.



Щоб українські школярі, студенти, їхні батьки та педагоги могли отримати у Вікіпедії точну та перевірену інформацію на теми шкільної програми, ГО "Вікімедіа Україна" щороку проводить конкурс "Вікіпедія для школи".



Категорії конкурсу у 2021 – 2022 році:



історія України

всесвітня історія

географія

зарубіжна література

інформатика

математика

українська література

українська мова

фізика



Для участі у конкурсі потрібно зареєструватися в українській Вікіпедії та заповнити анкету.

У період з 1 грудня 2021 до 28 лютого 2022 потрібно створити чи поліпшити матеріали зі списку пропонованих статей.

Цікаво! За результатами оцінювання журі вчителів нагородять цінними призами, а всі активні учасники зможуть отримати сертифікати участі та сувеніри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 грудня до 28 лютого в українській Вікіпедії пройде щорічний конкурс статей "Вікіпедія для школи". Тому вчителів та викладачів вишів запросили приєднатися до ініціативи.Про це повідомляє Канал24. Експерти наголошують, що Вікіпедія – це інструмент, який може бути дуже корисним у навчальному процесі, якщо його використовувати правильно.Щоб українські школярі, студенти, їхні батьки та педагоги могли отримати у Вікіпедії точну та перевірену інформацію на теми шкільної програми, ГО "Вікімедіа Україна" щороку проводить конкурс "Вікіпедія для школи".Категорії конкурсу у 2021 – 2022 році:історія Українивсесвітня історіягеографіязарубіжна літератураінформатикаматематикаукраїнська літератураукраїнська мовафізикаДля участі у конкурсі потрібно зареєструватися в українській Вікіпедії та заповнити анкету.У період з 1 грудня 2021 до 28 лютого 2022 потрібно створити чи поліпшити матеріали зі списку пропонованих статей.Цікаво! За результатами оцінювання журі вчителів нагородять цінними призами, а всі активні учасники зможуть отримати сертифікати участі та сувеніри.

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