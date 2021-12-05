Якою буде погода на Волині у неділю, 5 грудня





Про це повідомляє



Удень, можливо, пройде сніг, але він закінчиться ще до приходу вечора.



Синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують південний вітер, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.



Температура повітря вдень в області становитиме від 2 до 7⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 5 грудня протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода.Про це повідомляє Sinoptіk. Удень, можливо, пройде сніг, але він закінчиться ще до приходу вечора.Синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують південний вітер, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.Температура повітря вдень в області становитиме від 2 до 7⁰ тепла.

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