Якою буде погода на Волині у неділю, 5 грудня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 5 грудня протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода.
Про це повідомляє Sinoptіk.
Удень, можливо, пройде сніг, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують південний вітер, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
Температура повітря вдень в області становитиме від 2 до 7⁰ тепла.
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Про це повідомляє Sinoptіk.
Удень, можливо, пройде сніг, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують південний вітер, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
Температура повітря вдень в області становитиме від 2 до 7⁰ тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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