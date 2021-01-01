Луцькі священники розповіли, в якому віці можна стати хрещеними батьками





Луцькі священники розповіли для



Так вже історично склалося, що в різних куточках України прийнято брати різну кількість хрещених батьків: десь виключно одна пара, а десь їх може бути п’ять і більше. Хтось обирає віруюючих людей, аби ті молилися за дитину, а хтось – аби було більше подарунків для дитини.



До 5 століття хрестилися, як правило, у дорослому віці і, щоб не соромитися голого тіла, хрещені були за статтю похресника. Після впровадження загальноприйнятої практики хрестити дітей з самого малечку, хрещених батьків стало двоє, а через декілька століть почали брати у хрещені декілька пар хрещених батьків. Церква з цим явищем пробувала боротися, та зусилля були марними і хрещені батьки у вигляді тата і мами стали нормою.



Прессекретар Волинської єпархії УПЦ протоієрей Віктор Аніпко розповів, що немає гріха у тому, щоб дитину хрестили кілька людей.



«В спорідненість духовну достатньо вступати одній людині. Але сучасна практика показує дещо інше. Люди, напевно, хочуть більше спілкуватися, і хочуть, щоб і діти мали таку можливість», – каже священник.



Протоієрей ПЦУ Віталій Собко також наголошує на тому, що немає обмежень на кількість похресників



«Пара хресних – це пізніша церковна традиція, а кілька пар – ще пізніша і регіональна», – розповів священник.



З його слів, хрещені батьки вдіграють величезну роль у житті дитини.



«Хресні батьки – свідки й поручителі перед церквою за віру хрещеника чи хрещениці. Від імені дитини вони відрікаються від сатани, виявляють бажання з’єднатися з Христом, дають обіцянку вірності Йому, виголошуючи Символ віри. Тим самим беруть на себе зобов’язання клопотатися про виховання, наставляння в православній вірі, духовне опікунство», – пояснює Віталій Собко.



За його словами, хрещеним батьком можна стати з 15 років, хрещеною матір’ю – з 13-ти. Для цього обов’язково слід бути християнином.



«Важливо зважати, наскільки претенденти є людьми порядними та віруючими. Чи старатимуться добрим прикладом свого життя навчати дитину християнських чеснот? Чи мають достатні знання, щоб навчати юних християн азів віри? Чи молитимуться за дитя в храмі й удома. Турбуватимуться про похресника чи похресницю постійно чи лише один раз на рік у день народження? Потрібно усвідомити, що хрещеними батькими стають назавжди й що прийде час, коли доведеться давати відповідь перед непідкупним Престолом Божим за виконання цієї місії», – наголошує священнослужитель.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хрещення дитини вважається великим таїнством для всіх християн. Батьки все ретельніше обдумують, хто стане хресними батьками для немовляти, а для них – кумами. І якщо колись для однієї дитини достатньо було одного хрещеного батька, якщо це хлопчик, і однієї хрещеної матері, якщо це дівчинка, то останнім часом хрещених батьків не те, що двоє, а кілька пар.Луцькі священники розповіли для ІА «Конкурент» з якого віку можна стати хрещеним батьком та скільки пар хрещених треба.Так вже історично склалося, що в різних куточках України прийнято брати різну кількість хрещених батьків: десь виключно одна пара, а десь їх може бути п’ять і більше. Хтось обирає віруюючих людей, аби ті молилися за дитину, а хтось – аби було більше подарунків для дитини.До 5 століття хрестилися, як правило, у дорослому віці і, щоб не соромитися голого тіла, хрещені були за статтю похресника. Після впровадження загальноприйнятої практики хрестити дітей з самого малечку, хрещених батьків стало двоє, а через декілька століть почали брати у хрещені декілька пар хрещених батьків. Церква з цим явищем пробувала боротися, та зусилля були марними і хрещені батьки у вигляді тата і мами стали нормою.Прессекретар Волинської єпархії УПЦ протоієрей Віктор Аніпко розповів, що немає гріха у тому, щоб дитину хрестили кілька людей.«В спорідненість духовну достатньо вступати одній людині. Але сучасна практика показує дещо інше. Люди, напевно, хочуть більше спілкуватися, і хочуть, щоб і діти мали таку можливість», – каже священник.Протоієрей ПЦУ Віталій Собко також наголошує на тому, що немає обмежень на кількість похресників«Пара хресних – це пізніша церковна традиція, а кілька пар – ще пізніша і регіональна», – розповів священник.З його слів, хрещені батьки вдіграють величезну роль у житті дитини.«Хресні батьки – свідки й поручителі перед церквою за віру хрещеника чи хрещениці. Від імені дитини вони відрікаються від сатани, виявляють бажання з’єднатися з Христом, дають обіцянку вірності Йому, виголошуючи Символ віри. Тим самим беруть на себе зобов’язання клопотатися про виховання, наставляння в православній вірі, духовне опікунство», – пояснює Віталій Собко.За його словами, хрещеним батьком можна стати з 15 років, хрещеною матір’ю – з 13-ти. Для цього обов’язково слід бути християнином.«Важливо зважати, наскільки претенденти є людьми порядними та віруючими. Чи старатимуться добрим прикладом свого життя навчати дитину християнських чеснот? Чи мають достатні знання, щоб навчати юних християн азів віри? Чи молитимуться за дитя в храмі й удома. Турбуватимуться про похресника чи похресницю постійно чи лише один раз на рік у день народження? Потрібно усвідомити, що хрещеними батькими стають назавжди й що прийде час, коли доведеться давати відповідь перед непідкупним Престолом Божим за виконання цієї місії», – наголошує священнослужитель.

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