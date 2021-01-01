вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі священники розповіли, в якому віці можна стати хрещеними батьками

Луцькі священники розповіли, в якому віці можна стати хрещеними батьками
Хрещення дитини вважається великим таїнством для всіх християн. Батьки все ретельніше обдумують, хто стане хресними батьками для немовляти, а для них – кумами. І якщо колись для однієї дитини достатньо було одного хрещеного батька, якщо це хлопчик, і однієї хрещеної матері, якщо це дівчинка, то останнім часом хрещених батьків не те, що двоє, а кілька пар.

Луцькі священники розповіли для ІА «Конкурент» з якого віку можна стати хрещеним батьком та скільки пар хрещених треба.

Так вже історично склалося, що в різних куточках України прийнято брати різну кількість хрещених батьків: десь виключно одна пара, а десь їх може бути п’ять і більше. Хтось обирає віруюючих людей, аби ті молилися за дитину, а хтось – аби було більше подарунків для дитини.

До 5 століття хрестилися, як правило, у дорослому віці і, щоб не соромитися голого тіла, хрещені були за статтю похресника. Після впровадження загальноприйнятої практики хрестити дітей з самого малечку, хрещених батьків стало двоє, а через декілька століть почали брати у хрещені декілька пар хрещених батьків. Церква з цим явищем пробувала боротися, та зусилля були марними і хрещені батьки у вигляді тата і мами стали нормою.

Прессекретар Волинської єпархії УПЦ протоієрей Віктор Аніпко розповів, що немає гріха у тому, щоб дитину хрестили кілька людей.

«В спорідненість духовну достатньо вступати одній людині. Але сучасна практика показує дещо інше. Люди, напевно, хочуть більше спілкуватися, і хочуть, щоб і діти мали таку можливість», – каже священник.

Протоієрей ПЦУ Віталій Собко також наголошує на тому, що немає обмежень на кількість похресників

«Пара хресних – це пізніша церковна традиція, а кілька пар – ще пізніша і регіональна», – розповів священник.

З його слів, хрещені батьки вдіграють величезну роль у житті дитини.

«Хресні батьки – свідки й поручителі перед церквою за віру хрещеника чи хрещениці. Від імені дитини вони відрікаються від сатани, виявляють бажання з’єднатися з Христом, дають обіцянку вірності Йому, виголошуючи Символ віри. Тим самим беруть на себе зобов’язання клопотатися про виховання, наставляння в православній вірі, духовне опікунство», – пояснює Віталій Собко.

За його словами, хрещеним батьком можна стати з 15 років, хрещеною матір’ю – з 13-ти. Для цього обов’язково слід бути християнином.

«Важливо зважати, наскільки претенденти є людьми порядними та віруючими. Чи старатимуться добрим прикладом свого життя навчати дитину християнських чеснот? Чи мають достатні знання, щоб навчати юних християн азів віри? Чи молитимуться за дитя в храмі й удома. Турбуватимуться про похресника чи похресницю постійно чи лише один раз на рік у день народження? Потрібно усвідомити, що хрещеними батькими стають назавжди й що прийде час, коли доведеться давати відповідь перед непідкупним Престолом Божим за виконання цієї місії», – наголошує священнослужитель.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Волинь, віра, хрещення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі священники розповіли, в якому віці можна стати хрещеними батьками
Сьогодні, 14:29
Деякі регіони України засипало снігом, а мороз сягнув позначки -20°C
Сьогодні, 13:57
Волинянка стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. ФОТО
Сьогодні, 13:07
Лучанин став продюсером українського історичного фільму
Сьогодні, 12:26
Курс валют у Луцьку на 4 грудня
Сьогодні, 11:45
Схожі новини
Лучанин став продюсером українського історичного фільму Лучанин став продюсером українського історичного фільму
Сьогодні, 12:26
4 грудня на Волині: гортаючи календар 4 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня
03 грудень, 20:00
У Луцьку розшукують чоловіка, який зник на батьковій машині У Луцьку розшукують чоловіка, який зник на батьковій машині
03 грудень, 14:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі священники розповіли, в якому віці можна стати хрещеними батьками
Сьогодні, 14:29
 0
Деякі регіони України засипало снігом, а мороз сягнув позначки -20°C
Сьогодні, 13:57
 0
Волинянка стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. ФОТО
Сьогодні, 13:07
 0
Лучанин став продюсером українського історичного фільму
Сьогодні, 12:26
 0
Курс валют у Луцьку на 4 грудня
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8