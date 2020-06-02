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СБУ затримала волинянина, який контрабандою віз в Україну засоби для «прослушки».ФОТО

СБУ затримала волинянина, який контрабандою віз в Україну засоби для «прослушки».ФОТО
Правоохоронці блокували канал незаконного переміщення через
митний пост “Ягодин” спеціальних технічних засобів негласного
отримання інформації.

Про це повідомлє пресслужба Управління СБ України у Волинській області.

Співробітники СБУ встановили, що волинянин організував схему
контрабанди засобів для “прослушки” з країн ЄС в Україну. Зловмисник
придбавав незаконні технічні засоби закордоном. Для уникнення
прикордонного-митного контролю приховував їх в конструктивних
порожнинах власної автівки та мав намір збувати їх на території України.

Правоохоронці затримали ділка під час чергової спроби
переміщення 19-ти технічних засобів негласного отримання інформації
через державний кордон України.

Слідчі Управління СБУ у Волинській області розпочали
кримінальне провадження за ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України
(контрабанда).

Тривають слідчі дії.

Заходи із викриття протиправної діяльності проведено
оперативниками СБУ у Волинській області спільно з працівниками
Волинської митниці за процесуального керівництва Волинської обласної
прокуратури.


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Теги: засоби для прослушки, Ягодин, СБУ
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