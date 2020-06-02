СБУ затримала волинянина, який контрабандою віз в Україну засоби для «прослушки».ФОТО
Сьогодні, 13:01
Правоохоронці блокували канал незаконного переміщення через
митний пост “Ягодин” спеціальних технічних засобів негласного
отримання інформації.
Про це повідомлє пресслужба Управління СБ України у Волинській області.
Співробітники СБУ встановили, що волинянин організував схему
контрабанди засобів для “прослушки” з країн ЄС в Україну. Зловмисник
придбавав незаконні технічні засоби закордоном. Для уникнення
прикордонного-митного контролю приховував їх в конструктивних
порожнинах власної автівки та мав намір збувати їх на території України.
Правоохоронці затримали ділка під час чергової спроби
переміщення 19-ти технічних засобів негласного отримання інформації
через державний кордон України.
Слідчі Управління СБУ у Волинській області розпочали
кримінальне провадження за ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України
(контрабанда).
Тривають слідчі дії.
Заходи із викриття протиправної діяльності проведено
оперативниками СБУ у Волинській області спільно з працівниками
Волинської митниці за процесуального керівництва Волинської обласної
прокуратури.
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митний пост “Ягодин” спеціальних технічних засобів негласного
отримання інформації.
Про це повідомлє пресслужба Управління СБ України у Волинській області.
Співробітники СБУ встановили, що волинянин організував схему
контрабанди засобів для “прослушки” з країн ЄС в Україну. Зловмисник
придбавав незаконні технічні засоби закордоном. Для уникнення
прикордонного-митного контролю приховував їх в конструктивних
порожнинах власної автівки та мав намір збувати їх на території України.
Правоохоронці затримали ділка під час чергової спроби
переміщення 19-ти технічних засобів негласного отримання інформації
через державний кордон України.
Слідчі Управління СБУ у Волинській області розпочали
кримінальне провадження за ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України
(контрабанда).
Тривають слідчі дії.
Заходи із викриття протиправної діяльності проведено
оперативниками СБУ у Волинській області спільно з працівниками
Волинської митниці за процесуального керівництва Волинської обласної
прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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