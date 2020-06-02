СБУ затримала волинянина, який контрабандою віз в Україну засоби для «прослушки».ФОТО

Правоохоронці блокували канал незаконного переміщення черезмитний пост “Ягодин” спеціальних технічних засобів негласногоотримання інформації.Про це повідомлє пресслужба Управління СБ України у Волинській області.Співробітники СБУ встановили, що волинянин організував схемуконтрабанди засобів для “прослушки” з країн ЄС в Україну. Зловмисникпридбавав незаконні технічні засоби закордоном. Для уникненняприкордонного-митного контролю приховував їх в конструктивнихпорожнинах власної автівки та мав намір збувати їх на території України.Правоохоронці затримали ділка під час чергової спробипереміщення 19-ти технічних засобів негласного отримання інформаціїчерез державний кордон України.Слідчі Управління СБУ у Волинській області розпочаликримінальне провадження за ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України(контрабанда).Тривають слідчі дії.Заходи із викриття протиправної діяльності проведенооперативниками СБУ у Волинській області спільно з працівникамиВолинської митниці за процесуального керівництва Волинської обласноїпрокуратури.