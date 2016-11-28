вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині зловили перших порушників - «ялинкових» браконьєрів

На Волині зловили перших порушників - «ялинкових» браконьєрів
У прикордонному селі Піща затримали фуру з новорічними ялинками та соснами.

Про це інформує пресслужба Волинського ОУМЛГ.

Як виявилося в результаті перевірки, документи на деревця неналежно оформлені, зазначена в них кількість не відповідала дійсності, бирки були у водія, а не прикріплені на стовбури.

Всі ці факти вказують на сумнівне походження продукції, її заготівлю та подальшу реалізацію з порушенням чинного законодавства. А це вже втрати та збитки не лише для природи, а й місцевих бюджетів. Адже така заготівля та реалізація відбувається в обхід сплати необхідних податків, зокрема і рентної плати, яку державні лісогосподарські підприємства, відповідно до законодавства, вносять у бюджети громад.

Затримали вантажівку учора ввечері, 4 грудня, працівники поліції спільно з прикордонниками відділу «Світязь» та лісовою охороною у с. Піща Ковельського р-ну (раніше Шацького). Водій надав документи, виписані на одну з приватних фірм, що зареєстрована у с. Сереховичі Ковельського р-ну.

Водій та інші учасники перевезення вантажу розповідали, що ялинки купували у місцевих жителів, які зрубували дерева на своїх паях.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Матеріали справу розглядатимуть у суді.

Автомобіль та вантаж доставили на штрафмайданчик.
На Волині зловили перших порушників - «ялинкових» браконьєрів
На Волині зловили перших порушників - «ялинкових» браконьєрів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ялинки, порушення, вантажівки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зловили перших порушників - «ялинкових» браконьєрів
Сьогодні, 13:12
СБУ затримала волинянина, який контрабандою віз в Україну засоби для «прослушки».ФОТО
Сьогодні, 13:01
У волинській громаді закликають стати чудотворцями для діток з неблагополучних сімей
Сьогодні, 12:06
Як покарали вандала, який у парку Ковеля пошкодив топіарні фігури
Сьогодні, 11:27
Понад 500 хворих та 8 летальних випадків: коронавірус на Волині
Сьогодні, 11:02
Схожі новини
На Волині лісопорушники «запасаються» новорічними ялинками На Волині лісопорушники «запасаються» новорічними ялинками
28 листопад, 2016, 12:06
Великогабаритні вантажівки руйнують волинські дороги. ВІДЕО Великогабаритні вантажівки руйнують волинські дороги. ВІДЕО
11 серпень, 2016, 14:52
Свято наближається: де і коли у Луцьку продаватимуть новорічні ялинки Свято наближається: де і коли у Луцьку продаватимуть новорічні ялинки
17 листопад, 10:25
Водії масово порушують ПДР на одній із вулиць Луцька. ВІДЕО Водії масово порушують ПДР на одній із вулиць Луцька. ВІДЕО
09 листопад, 13:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зловили перших порушників - «ялинкових» браконьєрів
Сьогодні, 13:12
 0
СБУ затримала волинянина, який контрабандою віз в Україну засоби для «прослушки».ФОТО
Сьогодні, 13:01
 0
У волинській громаді закликають стати чудотворцями для діток з неблагополучних сімей
Сьогодні, 12:06
 0
Як покарали вандала, який у парку Ковеля пошкодив топіарні фігури
Сьогодні, 11:27
 0
Понад 500 хворих та 8 летальних випадків: коронавірус на Волині
Сьогодні, 11:02
 0
Медіа
відео
1/8