На трасі між Луцьком та Володимиром трапилася масштабна ДТП.ВІДЕО





Свідки автопригоди виклали відео з місця події у спільноті «Твій Володимир» у



Автопригода трапилася близько 17-ї години. На місці працюють рятувальники, медики та поліція.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 5 грудня, у селі Холопичі Затурцівської громади Володимир-Волинського району п’ять автівок потрапили у ДТП.Свідки автопригоди виклали відео з місця події у спільноті «Твій Володимир» у Фейсбуці Автопригода трапилася близько 17-ї години. На місці працюють рятувальники, медики та поліція.Деталі – згодом.

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