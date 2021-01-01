На трасі між Луцьком та Володимиром трапилася масштабна ДТП.ВІДЕО
05 грудень, 19:27
Сьогодні, 5 грудня, у селі Холопичі Затурцівської громади Володимир-Волинського району п’ять автівок потрапили у ДТП.
Свідки автопригоди виклали відео з місця події у спільноті «Твій Володимир» у Фейсбуці.
Автопригода трапилася близько 17-ї години. На місці працюють рятувальники, медики та поліція.
Деталі – згодом.
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Свідки автопригоди виклали відео з місця події у спільноті «Твій Володимир» у Фейсбуці.
Автопригода трапилася близько 17-ї години. На місці працюють рятувальники, медики та поліція.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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