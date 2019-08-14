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У Луцьку демонтували стару огорожу біля «Гостинця».ФОТО

У Луцьку демонтували стару огорожу біля «Гостинця».ФОТО
Стару занедбану огорожу, що багато років псувала своїм виглядом територію біля ТЦ «Гостинець» у Луцьку, накінець демонтували.

Сьогодні, 6 грудня, працівники муніципальної варти Луцької міської ради на виконання рішення виконавчого комітету «Про демонтаж огорожі на пр-ті Молоді, 25», провели демонтаж огорожі на проспекті Молоді, 25 (біля ТЦ «Гостинець»), що перебувала у неналежному стані та псувала естетичний вигляд проспекту.

Як зазначають на сторінці відомства у Фейсбук, під час демонтажу, багато місцевих мешканців виражали підтримку діям міської влади прибрати стару огорожу.

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Теги: Гостинець, демонтаж, огорожа
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