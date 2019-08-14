У Луцьку демонтували стару огорожу біля «Гостинця».ФОТО





Сьогодні, 6 грудня, працівники муніципальної варти Луцької міської ради на виконання рішення виконавчого комітету «Про демонтаж огорожі на пр-ті Молоді, 25», провели демонтаж огорожі на проспекті Молоді, 25 (біля ТЦ «Гостинець»), що перебувала у неналежному стані та псувала естетичний вигляд проспекту.



Як зазначають на



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стару занедбану огорожу, що багато років псувала своїм виглядом територію біля ТЦ «Гостинець» у Луцьку, накінець демонтували.Сьогодні, 6 грудня, працівники муніципальної варти Луцької міської ради на виконання рішення виконавчого комітету «Про демонтаж огорожі на пр-ті Молоді, 25», провели демонтаж огорожі на проспекті Молоді, 25 (біля ТЦ «Гостинець»), що перебувала у неналежному стані та псувала естетичний вигляд проспекту.Як зазначають на сторінці відомства у Фейсбук, під час демонтажу, багато місцевих мешканців виражали підтримку діям міської влади прибрати стару огорожу.

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