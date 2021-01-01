Волинські рятувальники витягли з кювету вантажівку
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У селі Пірванче Луцького району рятувальники витягли вантажний автомобіль з кювету.
Про це інформує ДСНС у Волинській області.
Вчора, 6 грудня, о 18:00 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у кюветі біля с. Пірванче Луцького району внаслідок несприятливих погодніх умов застряг вантажний автомобіль.
На місце виклику терміново направили черговий караул 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Горохів Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Після прибуття на місце виклику встановили, що в автомобілі знаходилась людина, яка потребувала лікарської допомоги.
Рятувальники успішно відбуксирували автомобіль на безпечну ділянку дороги.
Головне фото - ілюстративне
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Про це інформує ДСНС у Волинській області.
Вчора, 6 грудня, о 18:00 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у кюветі біля с. Пірванче Луцького району внаслідок несприятливих погодніх умов застряг вантажний автомобіль.
На місце виклику терміново направили черговий караул 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Горохів Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Після прибуття на місце виклику встановили, що в автомобілі знаходилась людина, яка потребувала лікарської допомоги.
Рятувальники успішно відбуксирували автомобіль на безпечну ділянку дороги.
Головне фото - ілюстративне
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