У Луцьку демонтували незаконно встановлений кіоск. ФОТО
Сьогодні, 09:44
У Луцьку продовжують зносити незаконно встановлені кіоски та споруди.
Про це повідомляє Департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Департаментом муніципальної варти 6 грудня демонтовано тимчасову споруду на вул. Воїнів-афганців, 7, яка розміщувалась без дозвільних документів.
Власник вказаного торгового кіоску не здійснив демонтаж в добровільному порядку, а відтак, об’єкт був демонтований департаментом та перевезений на майданчик для тимчасового зберігання.
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Про це повідомляє Департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Департаментом муніципальної варти 6 грудня демонтовано тимчасову споруду на вул. Воїнів-афганців, 7, яка розміщувалась без дозвільних документів.
Власник вказаного торгового кіоску не здійснив демонтаж в добровільному порядку, а відтак, об’єкт був демонтований департаментом та перевезений на майданчик для тимчасового зберігання.
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