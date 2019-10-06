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У Луцьку демонтували незаконно встановлений кіоск. ФОТО

У Луцьку демонтували незаконно встановлений кіоск. ФОТО
У Луцьку продовжують зносити незаконно встановлені кіоски та споруди.

Про це повідомляє Департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

Департаментом муніципальної варти 6 грудня демонтовано тимчасову споруду на вул. Воїнів-афганців, 7, яка розміщувалась без дозвільних документів.

Власник вказаного торгового кіоску не здійснив демонтаж в добровільному порядку, а відтак, об’єкт був демонтований департаментом та перевезений на майданчик для тимчасового зберігання.
У Луцьку демонтували незаконно встановлений кіоск. ФОТО

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Теги: Луцьк, демонтаж, кіоск
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