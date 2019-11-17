2021 рік – у фото видання ВолиньPost
Сьогодні, 11:45
Завтра – вже перший день нового 2022 року. А сьогодні ще є час для підсумків і спогадів про рік, що минає.
Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило пригадати його підбіркою світлин. Тут немає фотографій аварій, про які говорила вся область чи інших резонансних, але негативних подій. Тут – здебільшого про те, чим ми жили, що відкривали і чим раділи у 2021-му.
Про те, як одягали вишиванки, розважалися на фестивалях і об'єднувалися навколо важливих для області подій.
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Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило пригадати його підбіркою світлин. Тут немає фотографій аварій, про які говорила вся область чи інших резонансних, але негативних подій. Тут – здебільшого про те, чим ми жили, що відкривали і чим раділи у 2021-му.
Про те, як одягали вишиванки, розважалися на фестивалях і об'єднувалися навколо важливих для області подій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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