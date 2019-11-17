2021 рік – у фото видання ВолиньPost

Жорстке посилення карантинних обмежень на початку року

День вишиванки

Відкриття «МакДональдзу»

Водохреще

Акція протесту проти засудження Стерненка

Dmytruk Luchesk Half Marathon

Фестиваль «Бандерштат»

Марш проти домашнього насилля

Відкриття парку динозаврів

Вербна неділя

Луцький випускник – у костюмі пива

Перший дзвоник

День міста у Ковелі

Великдень

Посвята студентів

День захисників і захисниць України

Велопробіг у вишиванках

Вікдриття урбан-парку на проспекті Молоді

Завтра – вже перший день нового 2022 року. А сьогодні ще є час для підсумків і спогадів про рік, що минає.вирішило пригадати його підбіркою світлин. Тут немає фотографій аварій, про які говорила вся область чи інших резонансних, але негативних подій. Тут – здебільшого про те, чим ми жили, що відкривали і чим раділи у 2021-му.Про те, як одягали вишиванки, розважалися на фестивалях і об'єднувалися навколо важливих для області подій.