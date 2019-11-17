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2021 рік – у фото видання ВолиньPost

2021 рік – у фото видання ВолиньPost
Завтра – вже перший день нового 2022 року. А сьогодні ще є час для підсумків і спогадів про рік, що минає.

Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило пригадати його підбіркою світлин. Тут немає фотографій аварій, про які говорила вся область чи інших резонансних, але негативних подій. Тут – здебільшого про те, чим ми жили, що відкривали і чим раділи у 2021-му.

Про те, як одягали вишиванки, розважалися на фестивалях і об'єднувалися навколо важливих для області подій.

Жорстке посилення карантинних обмежень на початку року
Жорстке посилення карантинних обмежень на початку року
День вишиванки
День вишиванки
Відкриття «МакДональдзу»
Відкриття «МакДональдзу»
Водохреще
Водохреще
Акція протесту проти засудження Стерненка
Акція протесту проти засудження Стерненка
Dmytruk Luchesk Half Marathon
Dmytruk Luchesk Half Marathon
Фестиваль «Бандерштат»
Фестиваль «Бандерштат»
Марш проти домашнього насилля
Марш проти домашнього насилля
Відкриття парку динозаврів
Відкриття парку динозаврів
Вербна неділя
Вербна неділя
Луцький випускник – у костюмі пива
Луцький випускник – у костюмі пива
Перший дзвоник
Перший дзвоник
День міста у Ковелі
День міста у Ковелі
Великдень
Великдень
Посвята студентів
Посвята студентів
День захисників і захисниць України
День захисників і захисниць України
Велопробіг у вишиванках
Велопробіг у вишиванках
Вікдриття урбан-парку на проспекті Молоді
Вікдриття урбан-парку на проспекті Молоді

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Теги: фото, вибір редактора
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