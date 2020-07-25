У власному будинку згорів ексдиректор луцької гімназії. ВІДЕО





Про це повідомляє



Відомо, що



На місці працювали рятувальники, які знайшли обгоріле тіло чоловіка. Ним виявився В'ячеслав Поліщук 1938 року народження.



Що могло стати причиною пожежі, на разі, з'ясовують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Струмівка, що біля Луцька, у власному будинку внаслідок пожежі загинув ексдиректор гімназії № 4 імені Модеста Левицького.Про це повідомляє ІА "Конкурент". Відомо, що пожежа трапилася у житловому будинку 9 грудня, близько 15:00.На місці працювали рятувальники, які знайшли обгоріле тіло чоловіка. Ним виявився1938 року народження.Що могло стати причиною пожежі, на разі, з'ясовують.

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