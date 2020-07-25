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У власному будинку згорів ексдиректор луцької гімназії. ВІДЕО

У власному будинку згорів ексдиректор луцької гімназії. ВІДЕО
У селі Струмівка, що біля Луцька, у власному будинку внаслідок пожежі загинув ексдиректор гімназії № 4 імені Модеста Левицького.

Про це повідомляє ІА "Конкурент".

Відомо, що пожежа трапилася у житловому будинку 9 грудня, близько 15:00.

На місці працювали рятувальники, які знайшли обгоріле тіло чоловіка. Ним виявився В'ячеслав Поліщук 1938 року народження.

Що могло стати причиною пожежі, на разі, з'ясовують.

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Теги: Луцьк, пожежа, смерть
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