ДТП на Соборності у Луцьку: постраждала жінка перебуває у реанімації у важкому стані
Сьогодні, 12:07
39-річна жінка, яку 12 грудня разом з іншими пішоходами збив неповнолітній водій на переході біля «ТамТаму» в Луцьку, – в реанімації у вкрай тяжкому стані.
Як повідомив у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини, завідувач віддділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Микола Пемпко, жінку, яка була у найбільш критичному стані, без свідомості, одразу доправили у Волинську обласну клінічну лікарню.
Після діагностики встановили, що у неї важка черепно-мозкова травма, переломи правої руки та лівої ноги.
«Її прооперували, жінка лежить у реанімації у важкому стані, є загроза її життю. Травми жінки вкрай важкі, до тями вона ще не приходила. Наразі вона підключена до апарату ШВЛ», – повідомив медик.
З його слів, потрібно ще мінімум дві операції.
Чоловік постраждалої наразі за кордоном, біля неї – її рідні.
«Все робимо для того, щоб її врятувати», – сказав Микола Пемпко.
Нагадаємо, аварія трапилася 12 грудня, близько 14 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.
Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей: у реанімаційному відділенні перебуває 39-річна лучанка, її 5-річний син – в обласній лікарні; ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги не госпіталізовувались.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу України. 16-річного керманича поміщено в ІТТ. Вирішується питання про оголошення йому підозри. За порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження, йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомив у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини, завідувач віддділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Микола Пемпко, жінку, яка була у найбільш критичному стані, без свідомості, одразу доправили у Волинську обласну клінічну лікарню.
Після діагностики встановили, що у неї важка черепно-мозкова травма, переломи правої руки та лівої ноги.
«Її прооперували, жінка лежить у реанімації у важкому стані, є загроза її життю. Травми жінки вкрай важкі, до тями вона ще не приходила. Наразі вона підключена до апарату ШВЛ», – повідомив медик.
З його слів, потрібно ще мінімум дві операції.
Чоловік постраждалої наразі за кордоном, біля неї – її рідні.
«Все робимо для того, щоб її врятувати», – сказав Микола Пемпко.
Нагадаємо, аварія трапилася 12 грудня, близько 14 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.
Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей: у реанімаційному відділенні перебуває 39-річна лучанка, її 5-річний син – в обласній лікарні; ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги не госпіталізовувались.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу України. 16-річного керманича поміщено в ІТТ. Вирішується питання про оголошення йому підозри. За порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження, йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині поліцейського судитимуть за продаж амфетаміну
Сьогодні, 12:24
ДТП на Соборності у Луцьку: постраждала жінка перебуває у реанімації у важкому стані
Сьогодні, 12:07
На Волині рятувальники витягували ВАЗ, що злетів у кювет
Сьогодні, 11:33
Помер багаторічний керівник господарства на Волині
Сьогодні, 11:20
Медіа