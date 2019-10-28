Жінці, яку збив неповнолітній на переході у Луцьку, збирають кошти на лікування
Сьогодні, 17:43
Жінка, яка з 5-річним сином постраждала внаслідок резонансної аварії у Луцьку на Соборності, перебуває у комі у важкому стані. Небайдужих просять допомогти фінансово.
Про це написав голова Волинського обласного фонду підтримки житлового будівництва на селі Віктор Смолярчук у Фейсбук.
Він розповів, що жінці сьогодні зроблять операцію на мозку. У неї роздроблені кістки черепа, на ноги накладені шини, рука у гіпсі. Чоловік постраждалої наразі добирається з-за кордону.
"Хлопчику Матвійку 5 років, в нього струс і зашивали лоба, почав сильно заїкатись, наляканий і психологічно дуже стрес має, бо постійно був біля мами. В мами є реагування мозгу на імпульси кажуть що це є маленька надія", - пише Смолярчук.
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Усіх небайдужих просять відгукнутися і спільно допомогти коштами, щоб врятувати молоду жінку і маму та допомогти сім'ї.
4731 2196 1984 0832
Панасюк Неля Андріївна
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Про це написав голова Волинського обласного фонду підтримки житлового будівництва на селі Віктор Смолярчук у Фейсбук.
Він розповів, що жінці сьогодні зроблять операцію на мозку. У неї роздроблені кістки черепа, на ноги накладені шини, рука у гіпсі. Чоловік постраждалої наразі добирається з-за кордону.
"Хлопчику Матвійку 5 років, в нього струс і зашивали лоба, почав сильно заїкатись, наляканий і психологічно дуже стрес має, бо постійно був біля мами. В мами є реагування мозгу на імпульси кажуть що це є маленька надія", - пише Смолярчук.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: 16-річному водію, який збив людей на переході у Луцьку, повідомили про підозру
Усіх небайдужих просять відгукнутися і спільно допомогти коштами, щоб врятувати молоду жінку і маму та допомогти сім'ї.
4731 2196 1984 0832
Панасюк Неля Андріївна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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