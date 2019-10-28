Жінці, яку збив неповнолітній на переході у Луцьку, збирають кошти на лікування

Жінка, яка з 5-річним сином постраждала внаслідок резонансної аварії у Луцьку на Соборності, перебуває у комі у важкому стані. Небайдужих просять допомогти фінансово.Про це написав голова Волинського обласного фонду підтримки житлового будівництва на селіВін розповів, що жінці сьогодні зроблять операцію на мозку. У неї роздроблені кістки черепа, на ноги накладені шини, рука у гіпсі. Чоловік постраждалої наразі добирається з-за кордону."Хлопчику Матвійку 5 років, в нього струс і зашивали лоба, почав сильно заїкатись, наляканий і психологічно дуже стрес має, бо постійно був біля мами. В мами є реагування мозгу на імпульси кажуть що це є маленька надія", - пише Смолярчук.Усіх небайдужих просять відгукнутися і спільно допомогти коштами, щоб врятувати молоду жінку і маму та допомогти сім'ї.