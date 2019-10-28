вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жінці, яку збив неповнолітній на переході у Луцьку, збирають кошти на лікування

Жінці, яку збив неповнолітній на переході у Луцьку, збирають кошти на лікування
Жінка, яка з 5-річним сином постраждала внаслідок резонансної аварії у Луцьку на Соборності, перебуває у комі у важкому стані. Небайдужих просять допомогти фінансово.

Про це написав голова Волинського обласного фонду підтримки житлового будівництва на селі Віктор Смолярчук у Фейсбук.

Він розповів, що жінці сьогодні зроблять операцію на мозку. У неї роздроблені кістки черепа, на ноги накладені шини, рука у гіпсі. Чоловік постраждалої наразі добирається з-за кордону.

"Хлопчику Матвійку 5 років, в нього струс і зашивали лоба, почав сильно заїкатись, наляканий і психологічно дуже стрес має, бо постійно був біля мами. В мами є реагування мозгу на імпульси кажуть що це є маленька надія", - пише Смолярчук.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: 16-річному водію, який збив людей на переході у Луцьку, повідомили про підозру

Усіх небайдужих просять відгукнутися і спільно допомогти коштами, щоб врятувати молоду жінку і маму та допомогти сім'ї.

4731 2196 1984 0832
Панасюк Неля Андріївна
Жінці, яку збив неповнолітній на переході у Луцьку, збирають кошти на лікування

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: жінка, ДТП, кома, реанімація, Луцьк, лікування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині з вересня сталося понад 800 ДТП
Сьогодні, 18:32
На Волині браконьєри вбили самицю кабана
Сьогодні, 18:00
Жінці, яку збив неповнолітній на переході у Луцьку, збирають кошти на лікування
Сьогодні, 17:43
У Ковелі засвітять одразу три ялинки
Сьогодні, 17:40
Студентка з Луцька отримає 100 тисяч гривень
Сьогодні, 17:35
Схожі новини
Лікарі продовжують боротися за життя 10-річної Соломії, яку збили на «зебрі» у Луцьку Лікарі продовжують боротися за життя 10-річної Соломії, яку збили на «зебрі» у Луцьку
28 жовтень, 2019, 10:52
Померла 32-річна лучанка, яку жорстоко побив чоловік Померла 32-річна лучанка, яку жорстоко побив чоловік
21 червень, 10:52
Жінка, яку знайшли побитою біля річки у Луцьку, прийшла до тями Жінка, яку знайшли побитою біля річки у Луцьку, прийшла до тями
24 травень, 2019, 15:33
Водій «ВАЗ» збив 50-річну жінку у Луцьку Водій «ВАЗ» збив 50-річну жінку у Луцьку
23 квітень, 2018, 12:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині з вересня сталося понад 800 ДТП
Сьогодні, 18:32
 0
На Волині браконьєри вбили самицю кабана
Сьогодні, 18:00
 0
Жінці, яку збив неповнолітній на переході у Луцьку, збирають кошти на лікування
Сьогодні, 17:43
 0
У Ковелі засвітять одразу три ялинки
Сьогодні, 17:40
 0
Студентка з Луцька отримає 100 тисяч гривень
Сьогодні, 17:35
 0
Медіа
відео
1/8