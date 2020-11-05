Як волинянам доведеться відповідати за незаконно зрубані ялинки і нелегальний продаж

Перед новорічними святами актуальною стає проблема несанкціонованої вирубки ялинок та сосен, а також їхнього перевезення та незаконного продажу.Про те, як доведеться відповідати за такі дії, розповів заступник керівника Луцької окружної прокуратуриЗа його словами, за незаконну вирубку та реалізацію новорічних дерев може бути як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.Так, відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) незаконна порубка і пошкодження дерев або чагарників; перевезення, зберігання незаконно зрубаних дерев або чагарників; знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 510 до 1020 грн) і на посадових осіб – від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 2550 до 5100 грн).За реалізацію незаконно зрубаних новорічних ялинок встановлені штрафні санкції відповідно до статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн – 1700 грн) з конфіскацією об’єктів рослинного світу чи без такої, а ті самі дії вчинені в межах природно-заповідного фонду – штрафу від 100 до 215 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн – 3655 грн) з конфіскацією об’єктів рослинного світу.Крім отримання штрафів порушники можуть притягатися до кримінальної відповідальності, яка передбачена у випадку, коли завдана шкода у двадцять і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Так, згідно зі ст. 246 Кримінального кодексу України, незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насаджень, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду або були вчинені на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах передбачають, крім штрафів у великих розмірах (від 17 000 до 34 000 грн), кримінальну відповідальність (строк до 3 років, від 3 до 5 років, у разі тяжких наслідків – від 5 до 7 років).До того ж, застосування заходів дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних осіб від компенсації шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу. Тож незаконно добуті в природі ресурси та виготовлена з них продукція підлягають безоплатному вилученню, а знаряддя правопорушення – конфіскації.«Реалізація новорічних ялинок повинна проводитися лише за наявності пластикових бирок зі штрих-кодом, які підтверджують законність їхньої заготівлі та реалізації, а також дозволяє покупцю дізнатися походження купленого деревця завдяки спеціальному он-лайн сервісу. Єдиним документом, який дає право перевозити новорічні ялинки, є товарно-транспортна накладна встановленого взірця з відповідними відмітками відвантажувача. Її видають лісогосподарські підприємства», - додав Олександр Олішкевич.