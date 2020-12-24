У Луцьку масово звільняються сімейні лікарі: назвали причини. ВІДЕО





Про це інформує



Вони перейшли працювати до «Нової поліклініки» на вулиці Зацепи. А пацієнти, які мали декларації з цими сімейними лікарями, тепер мають їх переукласти.



Цю інформацію в прямому ефірі телеканалу ГІТ підтвердила Меланія Щадило – завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 Луцького ЦПМД №2.



За її словами, це загальна тенденція по всій Україні і в Луцьку, зокрема. А однією з причин масового звільнення спеціалістів є їх завантаженість, оскільки внаслідок медреформи, основне навантаження при амбулаторно-поліклінічній допомозі впало саме на сімейних лікарів.



"Тут ще співпало і те, що хвиля коронавірусної хвороби одна за другою, великі прийоми, видача сертифікатів, масова вакцинація населення, - розповідає Меланія Щадило. – Це все було покладено саме на сімейних лікарів і це так виснажило лікарів, що вони шукають, де їм легше було б працювати".



Щодо лікарів, які звільнилися, то зі слів Меланії Щадило, вони мали повний пакет декларантів, дехто при нормі 1800, мав навіть 1900 пацієнтів. То ж частина цих людей переукладуть декларації зі своїми сімейними на їх новому робочому місці.



Ті ж, хто побажає залишитися при амбулаторії ще зможуть укласти з двома лікарями, які продовжують набір клієнтів. Частину декларацій Меланія Щадило тимчасово переоформляє на себе, як завідувачку амбулаторії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сімейні лікарі в Луцьку масово переходять з комунальних закладів у приватні або ж відкривають ФОПи. Зокрема, в одній з амбулаторій колишньої другої поліклініки у Луцьку, де працювало 10 сімейних лікарів, звільнилося одразу четверо спеціалістів.Про це інформує ГІТ. Вони перейшли працювати до «Нової поліклініки» на вулиці Зацепи. А пацієнти, які мали декларації з цими сімейними лікарями, тепер мають їх переукласти.Цю інформацію в прямому ефірі телеканалу ГІТ підтвердила– завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 Луцького ЦПМД №2.За її словами, це загальна тенденція по всій Україні і в Луцьку, зокрема. А однією з причин масового звільнення спеціалістів є їх завантаженість, оскільки внаслідок медреформи, основне навантаження при амбулаторно-поліклінічній допомозі впало саме на сімейних лікарів."Тут ще співпало і те, що хвиля коронавірусної хвороби одна за другою, великі прийоми, видача сертифікатів, масова вакцинація населення, - розповідає Меланія Щадило. – Це все було покладено саме на сімейних лікарів і це так виснажило лікарів, що вони шукають, де їм легше було б працювати".Щодо лікарів, які звільнилися, то зі слів Меланії Щадило, вони мали повний пакет декларантів, дехто при нормі 1800, мав навіть 1900 пацієнтів. То ж частина цих людей переукладуть декларації зі своїми сімейними на їх новому робочому місці.Ті ж, хто побажає залишитися при амбулаторії ще зможуть укласти з двома лікарями, які продовжують набір клієнтів. Частину декларацій Меланія Щадило тимчасово переоформляє на себе, як завідувачку амбулаторії.

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