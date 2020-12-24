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У Луцьку масово звільняються сімейні лікарі: назвали причини. ВІДЕО

У Луцьку масово звільняються сімейні лікарі: назвали причини. ВІДЕО
Сімейні лікарі в Луцьку масово переходять з комунальних закладів у приватні або ж відкривають ФОПи. Зокрема, в одній з амбулаторій колишньої другої поліклініки у Луцьку, де працювало 10 сімейних лікарів, звільнилося одразу четверо спеціалістів.

Про це інформує ГІТ.

Вони перейшли працювати до «Нової поліклініки» на вулиці Зацепи. А пацієнти, які мали декларації з цими сімейними лікарями, тепер мають їх переукласти.

Цю інформацію в прямому ефірі телеканалу ГІТ підтвердила Меланія Щадило – завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 Луцького ЦПМД №2.

За її словами, це загальна тенденція по всій Україні і в Луцьку, зокрема. А однією з причин масового звільнення спеціалістів є їх завантаженість, оскільки внаслідок медреформи, основне навантаження при амбулаторно-поліклінічній допомозі впало саме на сімейних лікарів.

"Тут ще співпало і те, що хвиля коронавірусної хвороби одна за другою, великі прийоми, видача сертифікатів, масова вакцинація населення, - розповідає Меланія Щадило. – Це все було покладено саме на сімейних лікарів і це так виснажило лікарів, що вони шукають, де їм легше було б працювати".

Щодо лікарів, які звільнилися, то зі слів Меланії Щадило, вони мали повний пакет декларантів, дехто при нормі 1800, мав навіть 1900 пацієнтів. То ж частина цих людей переукладуть декларації зі своїми сімейними на їх новому робочому місці.

Ті ж, хто побажає залишитися при амбулаторії ще зможуть укласти з двома лікарями, які продовжують набір клієнтів. Частину декларацій Меланія Щадило тимчасово переоформляє на себе, як завідувачку амбулаторії.

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Теги: сімейні лікарі, Луцьк, звільнення
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Коментарі 1
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Бо, напевно, варто не збільшувати ЗП керівникам лікарень та амбулаторій, а розподіляти кошти між сімейними лікарями. Кошти виділяють на заклад, а керівники на місці себе не забувають, от і результат. Як і наслідок, що пацієнтів переписують на завамбулаторії, бо бояться втратити дохід
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