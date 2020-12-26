На Волині з пожежі у власній квартирі врятували жінку
Сьогодні, 13:27
25 грудня вночі до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в м.Рожище – на вулиці Гагаріна горів двоквартирний житловий будинок.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
За викликом до місця події уже за 6 хвилин примчала чергова варта міської ДПРЧ-3 ГУ ДСНС у Волинській області, а також команда місцевої пожежної охорони села Копачівка.
Оперативно провівши розвідку пожежі, рятувальники в захисних апаратах на стисненому повітрі зайшли всередину задимленого приміщення, змогли віднайти там господарку квартири і врятували їй життя. Жінка госпіталізована в лікарню.
Ліквідацію пожежі зафіксовано о 02:18. Вогонь пошкодив тільки внутрішнє оздоблення стін, диван, речі.
Ймовірна причина пожежі, що ледь не призвела до трагедії – необережність під час куріння потерпілої.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
За викликом до місця події уже за 6 хвилин примчала чергова варта міської ДПРЧ-3 ГУ ДСНС у Волинській області, а також команда місцевої пожежної охорони села Копачівка.
Оперативно провівши розвідку пожежі, рятувальники в захисних апаратах на стисненому повітрі зайшли всередину задимленого приміщення, змогли віднайти там господарку квартири і врятували їй життя. Жінка госпіталізована в лікарню.
Ліквідацію пожежі зафіксовано о 02:18. Вогонь пошкодив тільки внутрішнє оздоблення стін, диван, речі.
Ймовірна причина пожежі, що ледь не призвела до трагедії – необережність під час куріння потерпілої.
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