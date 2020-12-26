На Волині з пожежі у власній квартирі врятували жінку

25 грудня вночі до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в м.Рожище – на вулиці Гагаріна горів двоквартирний житловий будинок.Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.За викликом до місця події уже за 6 хвилин примчала чергова варта міської ДПРЧ-3 ГУ ДСНС у Волинській області, а також команда місцевої пожежної охорони села Копачівка.Оперативно провівши розвідку пожежі, рятувальники в захисних апаратах на стисненому повітрі зайшли всередину задимленого приміщення, змогли віднайти там господарку квартири і врятували їй життя. Жінка госпіталізована в лікарню.Ліквідацію пожежі зафіксовано о 02:18. Вогонь пошкодив тільки внутрішнє оздоблення стін, диван, речі.Ймовірна причина пожежі, що ледь не призвела до трагедії – необережність під час куріння потерпілої.