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На Волині з пожежі у власній квартирі врятували жінку

На Волині з пожежі у власній квартирі врятували жінку
25 грудня вночі до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в м.Рожище – на вулиці Гагаріна горів двоквартирний житловий будинок.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.

За викликом до місця події уже за 6 хвилин примчала чергова варта міської ДПРЧ-3 ГУ ДСНС у Волинській області, а також команда місцевої пожежної охорони села Копачівка.

Оперативно провівши розвідку пожежі, рятувальники в захисних апаратах на стисненому повітрі зайшли всередину задимленого приміщення, змогли віднайти там господарку квартири і врятували їй життя. Жінка госпіталізована в лікарню.

Ліквідацію пожежі зафіксовано о 02:18. Вогонь пошкодив тільки внутрішнє оздоблення стін, диван, речі.

Ймовірна причина пожежі, що ледь не призвела до трагедії – необережність під час куріння потерпілої.

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Теги: пожежа, Рожище, постраждала, врятували жінку
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