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«За комфортні умови треба платити», – митрополит Михаїл про платні свічки у церкві

«За комфортні умови треба платити», – митрополит Михаїл про платні свічки у церкві
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл пояснив, чим зумовлена цінова політика у різних храмах.

Про це йшлося у програмі «Духовна абетка» 22 грудня на 12 каналі.

«Що стосується фінансів у церкві, ці правила встановлює релігійна громада. В одній громаді свічки береш і жертвуєш, скільки можеш, в іншій, щоб людям створити комфорт у придбанні тих чи інших потреб, дають орієнтир пожертви, на який людина може спиратися», – каже владика.

За його словами, утримання храму потребує фінансових затрат.

«У храм приходять і хочуть, щоб було тепло, чисто, світло. А за газ ми платимо по 38 грн, як і промислові підприємства. Тому свідомі віруючі жертвують на храм і на його утримання, бо вони приходять і хочуть перебувати у комфортних умовах. А за комфортні умови треба платити. Відповідно церква, не займаючись якимсь бізнесом, живе із тих пожертв, які складають люди», – пояснив митрополит.

Водночас, каже він, людина, яка не має коштів, теж має право поставити свічку у храмі.

«У храмі не може бути перепон для віруючої людини, яка хоче поставити світку, але не має на це коштів. Священнослужитель зобов’язаний похрестити, повінчати чи щось інше зробити безкоштовно людині, яка неплатоспроможна в цей момент. Тому ми ніколи не відмовляємо в можливості задовольнити духовні потреби людини, яка не має фінансів. Вся інша фінансова політики ведеться із простою мотивацією: перекриття тих побутових питань, які є у церкві», – запевнив митрополит Луцький і Волинський.

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Теги: церква, свічки, Михаїл
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