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Біля Луцького замку автомобілісти створили ялинку з машин. ФОТО

Біля Луцького замку автомобілісти створили ялинку з машин. ФОТО
Сьогодні, 30 грудня, луцькі автомобілісти влаштували новорічний флешмоб.

Свої транспортні засоби водії вишикували у формі ялинки. Фото та відео флешмобу оприлюднили у фейсбук-спільноті "АвтоАндони Луцька".

У такий спосіб автомобілісти вирішили привітати українців з прийдешніми новорічними святами.

Біля Луцького замку автомобілісти створили ялинку з машин. ФОТО
Біля Луцького замку автомобілісти створили ялинку з машин. ФОТО

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Теги: свято, флешмоб, Луцьк
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