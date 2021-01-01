Біля Луцького замку автомобілісти створили ялинку з машин. ФОТО
Сьогодні, 22:47
Сьогодні, 30 грудня, луцькі автомобілісти влаштували новорічний флешмоб.
Свої транспортні засоби водії вишикували у формі ялинки. Фото та відео флешмобу оприлюднили у фейсбук-спільноті "АвтоАндони Луцька".
У такий спосіб автомобілісти вирішили привітати українців з прийдешніми новорічними святами.
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Свої транспортні засоби водії вишикували у формі ялинки. Фото та відео флешмобу оприлюднили у фейсбук-спільноті "АвтоАндони Луцька".
У такий спосіб автомобілісти вирішили привітати українців з прийдешніми новорічними святами.
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