Біля Луцького замку автомобілісти створили ялинку з машин. ФОТО





Свої транспортні засоби водії вишикували у формі ялинки. Фото та відео флешмобу оприлюднили у фейсбук-спільноті "АвтоАндони Луцька".



У такий спосіб автомобілісти вирішили привітати українців з прийдешніми новорічними святами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 30 грудня, луцькі автомобілісти влаштували новорічний флешмоб.Свої транспортні засоби водії вишикували у формі ялинки. Фото та відео флешмобу оприлюднили у фейсбук-спільноті "АвтоАндони Луцька".У такий спосіб автомобілісти вирішили привітати українців з прийдешніми новорічними святами.

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