Як працюватиме луцький ЦНАП на новорічні свята
Сьогодні, 15:00
У зв'язку з новорічними святами змінили графік роботи Центру надання адміністративних послуг у Луцьку та його філій.
Про це повідомляється на сторінці центру у Фейсбуці.
31 грудня робочий день триватиме з 8:00 до 14:45.
ЦНАП не здійснюватиме прийом громадян 1, 2 і 3 січня 2022 року.
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Про це повідомляється на сторінці центру у Фейсбуці.
31 грудня робочий день триватиме з 8:00 до 14:45.
ЦНАП не здійснюватиме прийом громадян 1, 2 і 3 січня 2022 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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