Як працюватиме луцький ЦНАП на новорічні свята





Про це повідомляється на



31 грудня робочий день триватиме з 8:00 до 14:45.



ЦНАП не здійснюватиме прийом громадян 1, 2 і 3 січня 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з новорічними святами змінили графік роботи Центру надання адміністративних послуг у Луцьку та його філій.Про це повідомляється на сторінці центру у Фейсбуці.31 грудня робочий день триватиме з 8:00 до 14:45.ЦНАП не здійснюватиме прийом громадян 1, 2 і 3 січня 2022 року.

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