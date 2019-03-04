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Як працюватиме луцький ЦНАП на новорічні свята

Як працюватиме луцький ЦНАП на новорічні свята
У зв'язку з новорічними святами змінили графік роботи Центру надання адміністративних послуг у Луцьку та його філій.

Про це повідомляється на сторінці центру у Фейсбуці.

31 грудня робочий день триватиме з 8:00 до 14:45.

ЦНАП не здійснюватиме прийом громадян 1, 2 і 3 січня 2022 року.

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Теги: ЦНАП, Луцьк, графік роботи
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