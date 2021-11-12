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На міському маршруті №32 деякі учні Липинського ліцею зможуть їздити дешевше або безплатно

На міському маршруті №32 деякі учні Липинського ліцею зможуть їздити дешевше або безплатно
44 електронних персоніфіковані квитки на проїзд автобусним маршрутом №32 «Вересневе - с. Липини» отримали учні Липинського ліцею. Списки ліцеїстів, які матимуть пільговий проїзд за цим маршрутом, підготувала адміністрація навчального закладу.

Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської сільради.

З 2022 року діти, які проживають на відстані від 2 кілометрів від Липинського ліцею, впродовж навчального року, у дні навчання з понеділка по п’ятницю, за винятком вихідних, святкових днів та канікул, доїжджатимуть до школи за пільговою вартістю квитків, оскільки 50% проїзду оплачуватиме Підгайцівська сільська рада.

Безкоштовний проїзд у дні навчання матимуть діти шкільного віку із багатодітних сімей, діти з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти, які мають посвідчення постраждалих від Чорнобильської катастрофи серії Д.

Рішення про встановлення пільгової вартості проїзду для учнів Липинського ліцею Підгайцівської сільської ради у міському автобусному маршруті №32 «Вересневе- с.Липини» депутати прийняли 15 вересня 2021 року.
На міському маршруті №32 деякі учні Липинського ліцею зможуть їздити дешевше або безплатно

Координаторка розвитку інфраструктури та транспортної мережі у Підгайцівській громаді Тетяна Тирилюк зазначила, що усі дані про користування електронним квитком учнями Липинського ліцею автоматично щомісяця будуть підсумовуватись системою CityCard.

Підгайцівська сільська рада зобов’язується оплачувати проїзд пільгових категорій дітей та учнів, які доїжджають до школи більше як за 2 кілометри, коштом місцевого бюджету. Тристоронній договір між перевізником, CityCard та Підгайцівською сільською радою був укладений напередодні нового року.

Ініціювала розробку проєкту рішення та розгляд цього питання депутатським корпусом депутатка Підгайцівської сільської ради від фракції ПП «Європейська Солідарність» Світлана Зінкевич.
На міському маршруті №32 деякі учні Липинського ліцею зможуть їздити дешевше або безплатно

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Теги: Підгайці, ліцей, маршрутка, . проїзд
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