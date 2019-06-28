Волинського атовця нагородили орденом

Уродженець села Грудки Камінь-Каширського району, активіст Революції Гідності, учасник АТО/ООСвідзначений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.Про це повідомляє пресслужба кАмінь-Каширської РДА.Ця нагорода присвоєна згідно з відповідним Указом Президента України за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов’язків.Почесну відзнаку Сергію Лапійчуку вручили сьогодні, 6 січня, голова райдержадміністраціїі міський голова– Відрадно, що нагорода знайшла свого Героя. Це не просто відзнака, а свідчення небайдужості до майбутнього рідної держави, на долю якої випали тернисті випробування. Переконана, з таким міцним тилом й опорою ми обов’язково здолаємо всі виклики та негаразди. Спасибі за мужність, сміливість і патріотизм, – висловила вдячність захиснику України очільниця виконавчої гілки влади в районі Ольга Ващук.