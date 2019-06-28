вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинського атовця нагородили орденом

Волинського атовця нагородили орденом
Уродженець села Грудки Камінь-Каширського району, активіст Революції Гідності, учасник АТО/ООС Сергій Лапійчук відзначений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це повідомляє пресслужба кАмінь-Каширської РДА.

Ця нагорода присвоєна згідно з відповідним Указом Президента України за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов’язків.

Почесну відзнаку Сергію Лапійчуку вручили сьогодні, 6 січня, голова райдержадміністрації Ольга Ващук і міський голова Віктор Пась.
Волинського атовця нагородили орденом

– Відрадно, що нагорода знайшла свого Героя. Це не просто відзнака, а свідчення небайдужості до майбутнього рідної держави, на долю якої випали тернисті випробування. Переконана, з таким міцним тилом й опорою ми обов’язково здолаємо всі виклики та негаразди. Спасибі за мужність, сміливість і патріотизм, – висловила вдячність захиснику України очільниця виконавчої гілки влади в районі Ольга Ващук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Камінь-Каширський, АТО, нагорода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинського атовця нагородили орденом
Сьогодні, 17:00
У Луцьку терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 16:47
Волинський монах розповів, чому Різдво Христове святкують саме 25 грудня та 7 січня. ВІДЕО
Сьогодні, 16:25
До кінця січня у Луцьку буде ще 9 тролейбусів. ВІДЕО
Сьогодні, 16:06
Українські COVID-сертифікати визнали ще шість країн світу
Сьогодні, 15:49
Схожі новини
Головний лісівник Волині отримав нагороду «За заслуги перед Збройними силами України» Головний лісівник Волині отримав нагороду «За заслуги перед Збройними силами України»
28 червень, 2019, 11:33
Трьох волинян посмертно нагородили відзнакою Правого Сектору. ФОТО Трьох волинян посмертно нагородили відзнакою Правого Сектору. ФОТО
05 червень, 2018, 17:53
22-річна волинянка підкорює танцювальні подіуми Індії. ФОТО 22-річна волинянка підкорює танцювальні подіуми Індії. ФОТО
01 січень, 18:23
На Волині затримали водія з нелегальною деревиною. ФОТО На Волині затримали водія з нелегальною деревиною. ФОТО
30 грудень, 2021, 10:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди у Луцьку піти на різдвяні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 1
Волинського атовця нагородили орденом
Сьогодні, 17:00
 0
У Луцьку терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 16:47
 0
Волинський монах розповів, чому Різдво Христове святкують саме 25 грудня та 7 січня. ВІДЕО
Сьогодні, 16:25
 0
До кінця січня у Луцьку буде ще 9 тролейбусів. ВІДЕО
Сьогодні, 16:06
 0
Медіа
відео
1/8