Волинського атовця нагородили орденом
Сьогодні, 17:00
Уродженець села Грудки Камінь-Каширського району, активіст Революції Гідності, учасник АТО/ООС Сергій Лапійчук відзначений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Про це повідомляє пресслужба кАмінь-Каширської РДА.
Ця нагорода присвоєна згідно з відповідним Указом Президента України за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов’язків.
Почесну відзнаку Сергію Лапійчуку вручили сьогодні, 6 січня, голова райдержадміністрації Ольга Ващук і міський голова Віктор Пась.
– Відрадно, що нагорода знайшла свого Героя. Це не просто відзнака, а свідчення небайдужості до майбутнього рідної держави, на долю якої випали тернисті випробування. Переконана, з таким міцним тилом й опорою ми обов’язково здолаємо всі виклики та негаразди. Спасибі за мужність, сміливість і патріотизм, – висловила вдячність захиснику України очільниця виконавчої гілки влади в районі Ольга Ващук.
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Про це повідомляє пресслужба кАмінь-Каширської РДА.
Ця нагорода присвоєна згідно з відповідним Указом Президента України за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов’язків.
Почесну відзнаку Сергію Лапійчуку вручили сьогодні, 6 січня, голова райдержадміністрації Ольга Ващук і міський голова Віктор Пась.
– Відрадно, що нагорода знайшла свого Героя. Це не просто відзнака, а свідчення небайдужості до майбутнього рідної держави, на долю якої випали тернисті випробування. Переконана, з таким міцним тилом й опорою ми обов’язково здолаємо всі виклики та негаразди. Спасибі за мужність, сміливість і патріотизм, – висловила вдячність захиснику України очільниця виконавчої гілки влади в районі Ольга Ващук.
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