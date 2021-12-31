11 січня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає юрист, громадський діячк (на фото).Також особисте свято в колишнього депутата Волинської обласної радиЦього дня іменини у тих, хто носить ім’я Федір та Василь.Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог!Сьогодні відзначається Міжнародний день гір.Іnternational Mountain Day був встановлений за рішенням 57-ї Генеральної Асамблеї ООН у 2003 році.11 січня 1966 року наказом Міністра автомобільної промисловості СРСР Луцький машинобудівний завод перейменовували на автомобільний.Цей день у 2013 році в Україні був "гарячим" на події Євромайдану у Києві: вночі силовики атакували активістів Майдану і назвали акцію "заходами з благоустрою".