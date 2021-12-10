Луцькі школярі почали харчуватися за «здоровим» меню: чим годують і скільки коштує обід. ВІДЕО





Як повідомила Світлана Шмід, здорожчання пов'язане з тим, що зросли ціни на продукти, комунальні послуги та мінімальна заробітна плата.



Меню по-новому: що готують у школах Луцька

Робота у їдальні НВК № 26 Луцька розпочинається о 5:00: кухарі починають замішувати тісто на булочки. Решта роботи починається о 6:00, – розповіла завідувачка їдальні Людмила Соломонюк. Каже: щоранку в будні дні дев'ять кухарів повинні нагодувати майже 800 учнів початкових класів.



10 січня для дітей приготували салат зі свіжої капусти, плов із курятиною, компот без цукру, бутерброд з маслом і твердим сиром та яблуко. Зі слів Людмили Соломонюк, частину приготованих страв діти не доїдають, напої без цукру, зокрема компот і какао інколи залишаються.



"Дітки в першу чергу їдять очима. До окремих страв добавляється до страв дуже багато дуже томату – діти з соусом не люблять. Гуляш чи курка в соусі, то діти просять без соусу. Сьогодні був плов, то діти рис не дуже люблять і він трошки лишався. Люблять картоплю, макарони, кашку гречану, пшеничну. Сирок сьогодні з'їли всі. Яблука як не з'їли, то взяли з собою", – каже Людмила Соломонюк.



Зі слів завідувачки їдальні, у новому меню для учнів молодшої ланки стало більше молочних продуктів та кількості м'яса.



"По нормах дитинці на сніданок треба з’їсти 100 грамів салату, 50 грамів м’ясного, 120 грамів гарніру, кусочок хліба, 100 грамів фруктів. Норми є норми, і ми мусимо їх дотримуватися. Ми до всього звикаємо, але тепер нам треба перелаштувати діток, хоча їх треба перелаштовувати з садочка до такого меню", – говорить Людмила Соломонюк.



У новому шкільному меню зменшили кількість цукру і солі, чай через вміст кофеїну заборонили. Замість свинини – курятина. Хліб і здобну випічку замінили фруктами, овочами, цільними злаками та бобовими, – зазначив директор луцької гімназії № 4 Олександр Мишковець.



З його слів, відмов від шкільного харчування поки немає.



"Я розпочинаю свій робочий день з їдальні: приходжу на роботу і першою справою заходжу, чи все готується. Діти харчуються як завжди: щось їдять, щось не їдять. Комусь достатньо ложки каші, комусь дві. Діти як їли, так і їдять", – говорить керівник навчального закладу.



Мама першокласниці Наталія розповіла: здорове харчування оцінює позитивно, адже набагато краще їсти страви за новим меню, ніж смажені котлети.



"Моя дитина не їсть вдома багато з тих продуктів, які запропоновані в меню, але в школі вона з’їдає усі порції. Ми йдемо в кращу сторону, прививаємо дітям здорові звички", – додала лучанка.



Чи можна змінити шкільне меню та його вартість

Їжу луцьким школярам готують кухарі комбінату шкільного та студентського харчування. Як повідомила його директорка Світлана Шмід, харчування у школах здорожчає орієнтовно на 10 гривень.



"На сьогодні продукти виросли в порівнянні з вереснем на 25 відсотків. Хлібо-булочні продукти 31 грудня торік було 9,50. Десятий місяць минулого року – вартість електроенергії була 4,99, сьогодні 5,32. Ми мусимо платити. Відповідно, зростає ціна на вартість продуктів, і на харчування", – зазначила директорка Луцького комбінату шкільного та студентського харчування.



Шкільні батьківські комітети у разі необхідності можуть вносити зміни в запропоноване меню та його вартість. Для цього потрібно звернутися з офіційним листом до комбінату шкільного харчування.



Зі слів керівника департаменту освіти Луцької міськради Віталія Бондаря, усього у школах Луцької тергромади харчують 13 247 учнів перших-четвертих класів. З них пільгове харчування за рахунок міського бюджету мають 3 500 школярів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нового навчального семестру, який розпочався 10 січня, у школах Луцької громади для учнів вводять нове меню і збільшують вартість харчування на 10 гривень. Школярі початкових класів харчуватимуться за новим "здоровим" меню, котре затвердило Міністерство освіти і науки України.Як повідомила Суспільному директорка Луцького комбінату шкільного та студентського харчування, здорожчання пов'язане з тим, що зросли ціни на продукти, комунальні послуги та мінімальна заробітна плата.Робота у їдальні НВК № 26 Луцька розпочинається о 5:00: кухарі починають замішувати тісто на булочки. Решта роботи починається о 6:00, – розповіла завідувачка їдальні Людмила Соломонюк. Каже: щоранку в будні дні дев'ять кухарів повинні нагодувати майже 800 учнів початкових класів.10 січня для дітей приготували салат зі свіжої капусти, плов із курятиною, компот без цукру, бутерброд з маслом і твердим сиром та яблуко. Зі слів Людмили Соломонюк, частину приготованих страв діти не доїдають, напої без цукру, зокрема компот і какао інколи залишаються."Дітки в першу чергу їдять очима. До окремих страв добавляється до страв дуже багато дуже томату – діти з соусом не люблять. Гуляш чи курка в соусі, то діти просять без соусу. Сьогодні був плов, то діти рис не дуже люблять і він трошки лишався. Люблять картоплю, макарони, кашку гречану, пшеничну. Сирок сьогодні з'їли всі. Яблука як не з'їли, то взяли з собою", – кажеЗі слів завідувачки їдальні, у новому меню для учнів молодшої ланки стало більше молочних продуктів та кількості м'яса."По нормах дитинці на сніданок треба з’їсти 100 грамів салату, 50 грамів м’ясного, 120 грамів гарніру, кусочок хліба, 100 грамів фруктів. Норми є норми, і ми мусимо їх дотримуватися. Ми до всього звикаємо, але тепер нам треба перелаштувати діток, хоча їх треба перелаштовувати з садочка до такого меню", – говорить Людмила Соломонюк.У новому шкільному меню зменшили кількість цукру і солі, чай через вміст кофеїну заборонили. Замість свинини – курятина. Хліб і здобну випічку замінили фруктами, овочами, цільними злаками та бобовими, – зазначив директор луцької гімназії № 4 Олександр Мишковець.З його слів, відмов від шкільного харчування поки немає."Я розпочинаю свій робочий день з їдальні: приходжу на роботу і першою справою заходжу, чи все готується. Діти харчуються як завжди: щось їдять, щось не їдять. Комусь достатньо ложки каші, комусь дві. Діти як їли, так і їдять", – говорить керівник навчального закладу.Мама першокласниці Наталія розповіла: здорове харчування оцінює позитивно, адже набагато краще їсти страви за новим меню, ніж смажені котлети."Моя дитина не їсть вдома багато з тих продуктів, які запропоновані в меню, але в школі вона з’їдає усі порції. Ми йдемо в кращу сторону, прививаємо дітям здорові звички", – додала лучанка.Чи можна змінити шкільне меню та його вартістьЇжу луцьким школярам готують кухарі комбінату шкільного та студентського харчування. Як повідомила його директорка Світлана Шмід, харчування у школах здорожчає орієнтовно на 10 гривень."На сьогодні продукти виросли в порівнянні з вереснем на 25 відсотків. Хлібо-булочні продукти 31 грудня торік було 9,50. Десятий місяць минулого року – вартість електроенергії була 4,99, сьогодні 5,32. Ми мусимо платити. Відповідно, зростає ціна на вартість продуктів, і на харчування", – зазначила директорка Луцького комбінату шкільного та студентського харчування.Шкільні батьківські комітети у разі необхідності можуть вносити зміни в запропоноване меню та його вартість. Для цього потрібно звернутися з офіційним листом до комбінату шкільного харчування.Зі слів керівника департаменту освіти Луцької міськради Віталія Бондаря, усього у школах Луцької тергромади харчують 13 247 учнів перших-четвертих класів. З них пільгове харчування за рахунок міського бюджету мають 3 500 школярів.

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