Курс валют у Луцьку на 12 січня





Євро купують за 31,15, продають за 31,37.



Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.



Щодо польського злотого, то його продають за 6,75, а купують за 6,85.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара в обмінниках Луцька станом на середу, 12 січня, такий: купівля – 27,60, продаж – 27,75.Євро купують за 31,15, продають за 31,37.Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.Щодо польського злотого, то його продають за 6,75, а купують за 6,85.

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