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Курс валют у Луцьку на 12 січня

Курс валют у Луцьку на 12 січня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на середу, 12 січня, такий: купівля – 27,60, продаж – 27,75.

Євро купують за 31,15, продають за 31,37.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,75, а купують за 6,85.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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