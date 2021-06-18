У громаді на Волині визначили найкращу новорічну ялинку





За результатами опитування, яке проводилось на



Відтак, секретар селищної ради Юрій Боснюк вручив нагороду – подарунковий сертифікат на суму 1000 гривень - працівникам Любешівської РФ ВОЦЗ .



Нагадаємо, зазначений конкурс стартував 28 грудня 2021 року. Протягом десяти днів бажаючі мали можливість віддати «свій голос» за ялинку, яка сподобалася найбільше. Авторами новорічних ялинок були працівники установ та підприємств нашої громади. Загалом за конкурсантів, а їх було 11, проголосувала 631 людина.





За результатами опитування ТОП-5 найкращих ялинок селища виглядають так:



Центр зайнятості – 222 (35.18%)

Любешівський коледж ЛНТУ - 202 (32.01%)

Управління гуманітарної політики – 93 (14.74%)

Любешівська багатопрофільна лікарня – 36 (5.71%)

ДП "Любешівське ЛМГ" – 25 (3.96%)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівській селищній раді оголосили переможця конкурсу на кращу новорічну ялинку в рамках акції «Ялинкове містечко».За результатами опитування, яке проводилось на офіційному сайті селищної ради, переможцем стала Любешівська районна філія Волинського обласного центру зайнятості – 222 (35.18%) голоси.Відтак, секретар селищної ради Юрій Боснюк вручив нагороду – подарунковий сертифікат на суму 1000 гривень - працівникам Любешівської РФ ВОЦЗ .Нагадаємо, зазначений конкурс стартував 28 грудня 2021 року. Протягом десяти днів бажаючі мали можливість віддати «свій голос» за ялинку, яка сподобалася найбільше. Авторами новорічних ялинок були працівники установ та підприємств нашої громади. Загалом за конкурсантів, а їх було 11, проголосувала 631 людина.За результатами опитування ТОП-5 найкращих ялинок селища виглядають так:Центр зайнятості – 222 (35.18%)Любешівський коледж ЛНТУ - 202 (32.01%)Управління гуманітарної політики – 93 (14.74%)Любешівська багатопрофільна лікарня – 36 (5.71%)ДП "Любешівське ЛМГ" – 25 (3.96%)

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