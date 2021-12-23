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Бавився на льоду та потрапив у воду: розповіли деталі трагедії з утопленням дитини на Волині

Бавився на льоду та потрапив у воду: розповіли деталі трагедії з утопленням дитини на Волині
У річці Луга у Володимирі-Волинському втопилася дитина. Повідомлення про це надійшло до поліції сьогодні, 12 січня, близько 13 години.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

На місце події виїхали поліцейські, співробітники ДСНС та інші профільні служби. Рятувальники підняли тіло хлопчика на поверхню. Його особу встановлено – це 13-річний мешканець села Заріччя.

Попередньо відомо, що разом з друзями хлопчик бавився на льоду та потрапив у воду. Врятувати його не вдалося.

У поліції за цим фактом відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з приміткою «нещасний випадок».

Усі обставини трагедії з’ясовують слідчі.

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Теги: Волинь, Володимир, хлопчик, утоплення
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