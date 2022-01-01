Вогонь приборкували 19 рятувальників: у Луцьку вночі сталася пожежа

У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в господарській споруді й запобігли поширенню вогню на сусідні будівлі.Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Волинській області.Інформують, що 14 січня о 01:39 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Вишківській у Луцьку.О 01:47 за викликом до місця події прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька у складі двох відділень.З’ясували, що пожежа виникла в господарській будівлі-дровітні, вогонь поширювався на дві суміжні споруди та через пориви вітру існувала загроза перекидання полум’я на два житлові будинки, розташовані неподалік.Загалом на місці події були зосереджені сили і засоби рятувальників трьох підрозділів міста Луцька – 25-ої, 2-ої та 1-ої Державних пожежно-рятувальних частин, які одночасно з приборканням пожежі спрямували зусилля для недопущення її поширення на інші будівлі.У зв’язку із віддаленістю вододжерел для безперебійної подачі води на гасіння рятувальники проклали магістральну лінію завдовжки понад 400 метрів.Пожежу локалізували о 02:23, ліквідували – о 02:59. Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти знищенню вогнем двох господарських будівель та поширенню вогню на два розташовані поруч житлові будинки.На місці події працювали 19 рятувальників, залучили 5 одиниць техніки.За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.