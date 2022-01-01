Вогонь приборкували 19 рятувальників: у Луцьку вночі сталася пожежа
Сьогодні, 10:57
У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в господарській споруді й запобігли поширенню вогню на сусідні будівлі.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Волинській області.
Інформують, що 14 січня о 01:39 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Вишківській у Луцьку.
О 01:47 за викликом до місця події прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька у складі двох відділень.
З’ясували, що пожежа виникла в господарській будівлі-дровітні, вогонь поширювався на дві суміжні споруди та через пориви вітру існувала загроза перекидання полум’я на два житлові будинки, розташовані неподалік.
Загалом на місці події були зосереджені сили і засоби рятувальників трьох підрозділів міста Луцька – 25-ої, 2-ої та 1-ої Державних пожежно-рятувальних частин, які одночасно з приборканням пожежі спрямували зусилля для недопущення її поширення на інші будівлі.
У зв’язку із віддаленістю вододжерел для безперебійної подачі води на гасіння рятувальники проклали магістральну лінію завдовжки понад 400 метрів.
Пожежу локалізували о 02:23, ліквідували – о 02:59. Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти знищенню вогнем двох господарських будівель та поширенню вогню на два розташовані поруч житлові будинки.
На місці події працювали 19 рятувальників, залучили 5 одиниць техніки.
За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
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Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Волинській області.
Інформують, що 14 січня о 01:39 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Вишківській у Луцьку.
О 01:47 за викликом до місця події прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька у складі двох відділень.
З’ясували, що пожежа виникла в господарській будівлі-дровітні, вогонь поширювався на дві суміжні споруди та через пориви вітру існувала загроза перекидання полум’я на два житлові будинки, розташовані неподалік.
Загалом на місці події були зосереджені сили і засоби рятувальників трьох підрозділів міста Луцька – 25-ої, 2-ої та 1-ої Державних пожежно-рятувальних частин, які одночасно з приборканням пожежі спрямували зусилля для недопущення її поширення на інші будівлі.
У зв’язку із віддаленістю вододжерел для безперебійної подачі води на гасіння рятувальники проклали магістральну лінію завдовжки понад 400 метрів.
Пожежу локалізували о 02:23, ліквідували – о 02:59. Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти знищенню вогнем двох господарських будівель та поширенню вогню на два розташовані поруч житлові будинки.
На місці події працювали 19 рятувальників, залучили 5 одиниць техніки.
За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
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