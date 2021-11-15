До «помаранчевої зони» знову належать дві області
Сьогодні, 12:25
Станом на 14 січня Міністерство охорони здоров'я позначає Івано-Франківську й Сумську області як помаранчеву зону епідемічної небезпеки через Covid-19, решта – жовті.
Про це пише Українська правда.
Херсонська область, яка напередодні також була "помаранчевою", тепер позначена жовтим, 13 січня в ній покращилася динаміка рівня госпіталізацій.
Натомість в Івано-Франківській області другий день поспіль, а в Сумській області – третій день поспіль перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом.
У всіх регіонах України рівень захворюваності на Covid-19 перевищує порогове значення в 75 випадків на 100 тисяч жителів.
Станом на 13 січня рівень захворюваності по країні становить 183 на 100 тисяч осіб. У Києві цей показник найвищий – 379 випадків на 100 тисяч осіб.
Рівень госпіталізацій по країні 13 січня становив 25,7 при пороговому значенні 60 на 100 тисяч населення. Найвищий він у Чернівецькій (44,1) та Івано-Франківській (42,8) областях.
"Помаранчевий" рівень епіднебезпеки не відрізняється за нормами карантину від "жовтого", він сигналізує, що згодом область може потрапити до "червоної" зони (за рішенням державної комісії з надзвичайних ситуацій).
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Про це пише Українська правда.
Херсонська область, яка напередодні також була "помаранчевою", тепер позначена жовтим, 13 січня в ній покращилася динаміка рівня госпіталізацій.
Натомість в Івано-Франківській області другий день поспіль, а в Сумській області – третій день поспіль перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом.
У всіх регіонах України рівень захворюваності на Covid-19 перевищує порогове значення в 75 випадків на 100 тисяч жителів.
Станом на 13 січня рівень захворюваності по країні становить 183 на 100 тисяч осіб. У Києві цей показник найвищий – 379 випадків на 100 тисяч осіб.
Рівень госпіталізацій по країні 13 січня становив 25,7 при пороговому значенні 60 на 100 тисяч населення. Найвищий він у Чернівецькій (44,1) та Івано-Франківській (42,8) областях.
"Помаранчевий" рівень епіднебезпеки не відрізняється за нормами карантину від "жовтого", він сигналізує, що згодом область може потрапити до "червоної" зони (за рішенням державної комісії з надзвичайних ситуацій).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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