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До «помаранчевої зони» знову належать дві області

До «помаранчевої зони» знову належать дві області
Станом на 14 січня Міністерство охорони здоров'я позначає Івано-Франківську й Сумську області як помаранчеву зону епідемічної небезпеки через Covid-19, решта – жовті.

Про це пише Українська правда.

Херсонська область, яка напередодні також була "помаранчевою", тепер позначена жовтим, 13 січня в ній покращилася динаміка рівня госпіталізацій.

Натомість в Івано-Франківській області другий день поспіль, а в Сумській області – третій день поспіль перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом.

У всіх регіонах України рівень захворюваності на Covid-19 перевищує порогове значення в 75 випадків на 100 тисяч жителів.

Станом на 13 січня рівень захворюваності по країні становить 183 на 100 тисяч осіб. У Києві цей показник найвищий – 379 випадків на 100 тисяч осіб.

Рівень госпіталізацій по країні 13 січня становив 25,7 при пороговому значенні 60 на 100 тисяч населення. Найвищий він у Чернівецькій (44,1) та Івано-Франківській (42,8) областях.
До «помаранчевої зони» знову належать дві області

"Помаранчевий" рівень епіднебезпеки не відрізняється за нормами карантину від "жовтого", він сигналізує, що згодом область може потрапити до "червоної" зони (за рішенням державної комісії з надзвичайних ситуацій).

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Теги: Україна, помаранчева зона, регіони
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