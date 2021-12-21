Серед користувачів набирає популярності нова мережа для обміну фото





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В App Store сказано, що після реєстрації застосунок попросить вас надати доступ до ваших контактів і коли друг надсилатиме вам фото, воно миттєво з'являється у віджеті "Медальйон" на головному екрані. Щоб надіслати відповідь, треба торкнутися віджета, зробити знімок та поділитися ним з друзями.



"Коли ви використовуєте Locket, ви також створюєте історію фотографій, які ви надсилали своїм друзям. Прокрутіть вниз у застосунку "Медальйон", щоб відправитися в минуле та вивчити свою історію", - сказано в повідомленні.



Вказується, що "Медальйон" тільки для ваших найближчих друзів. Це дозволить підтримувати дружні стосунки. Утім, застосунок має обмеження: ви можете додати не більше 5 друзів.



Створив Locket - Метт Мосс із Каліфорнійського університету, який є розробником сервісу Hawkeye, котре може відстежувати рух очей через камеру телефону і аналізувати увагу людини. Спочатку Мосс створив Locket для своєї дівчини.



"Я зробив його як подарунок своїй дівчині на її день народження минулого літа. Вона поверталася до школи восени, тож ми збиралися розпочати стосунки на відстані. Процес отримання невеликого фото від неї на моєму домашньому екрані… здавався справді привабливим. Це просто чудовий спосіб залишатися на зв’язку", - пояснює хлопець.



Оскільки Locket також зберігає надіслані та отримані фотографії в розділі історії, застосунок також став цікавим способом згадати світлини у будь-який момент. Незабаром друзі пари почали звертати на це увагу і запитали, чи можуть вони використовувати його зі своїми близькими людьми, родиною чи друзями. Тому Мосс вирішив зробити Locket загальнодоступним для користувачів у App Store.



Він опублікував його в App Store на Новий рік, і після того, як ознайомлення з інтерфейсом користувача стало вірусним у TikTok, Локет піднявся в хітпараді в App Store.



Мосс переконує, що Locket не зберігає вашу контактну інформацію і у застосунку немає химерних фільтрів чи ефектів, а також не можна завантажувати зображення зі своєї камери.



Станом на зараз застосунок перебуває у топчартах App Store, обійшовши навіть Facebook WhatsApp.

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