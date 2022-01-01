У володимирській лікарні встановили потужну кисневу станцію. ВІДЕО





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Нещодавно така з’явилася у медичному об’єднанні у Володимирі. Потужність: 650 літрів за хвилину.



“Ситуація з коронавірусом відносно стабільна, але ми думаємо, що скупчення людей на різдвяні свята покажуть свій результат по захворюваності”, – каже генеральна директорка Володимирського ТМО Тетяна Ващук.



З кожним штамом вірусу, розповідають у лікарні, кількість важких хворих збільшується. Поки що пацієнти отримують кисень з централізованої станції, яка знаходиться у підвалі, і не така потужна.



Нова станція дасть можливість отримати кисневу терапію більшій кількості пацієнтів. Це усі 280 ліжок лікарні та акушерсько-гінекологічне відділення. Всього на станцію витратили більше 11 мільйонів 700 тисяч гривень. З них шість мільйонів – гроші з міського бюджету.



За словами Тетяни Ващук, киснева станція розпочне працювати через півтора місяця. Крім того, у лікарні планують встановити ще одну станцію, потужністю 500 літрів у хвилину. Її закуплять за державний кошт. Станції об’єднають і зможуть постачати кисень у кожне відділення лікарні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На початку пандемії коронавірусу чимало лікарень користувалися кисневими концентраторами, які не здатні забезпечити киснем тяжких пацієнтів. Для цього й потрібні кисневі станції, яких катастрофічно не вистачає в українських лікарнях.Про це пише 12 канал Нещодавно така з’явилася у медичному об’єднанні у Володимирі. Потужність: 650 літрів за хвилину.“Ситуація з коронавірусом відносно стабільна, але ми думаємо, що скупчення людей на різдвяні свята покажуть свій результат по захворюваності”, – каже генеральна директорка Володимирського ТМОЗ кожним штамом вірусу, розповідають у лікарні, кількість важких хворих збільшується. Поки що пацієнти отримують кисень з централізованої станції, яка знаходиться у підвалі, і не така потужна.Нова станція дасть можливість отримати кисневу терапію більшій кількості пацієнтів. Це усі 280 ліжок лікарні та акушерсько-гінекологічне відділення. Всього на станцію витратили більше 11 мільйонів 700 тисяч гривень. З них шість мільйонів – гроші з міського бюджету.За словами Тетяни Ващук, киснева станція розпочне працювати через півтора місяця. Крім того, у лікарні планують встановити ще одну станцію, потужністю 500 літрів у хвилину. Її закуплять за державний кошт. Станції об’єднають і зможуть постачати кисень у кожне відділення лікарні.

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