У володимирській лікарні встановили потужну кисневу станцію. ВІДЕО
Сьогодні, 17:48
На початку пандемії коронавірусу чимало лікарень користувалися кисневими концентраторами, які не здатні забезпечити киснем тяжких пацієнтів. Для цього й потрібні кисневі станції, яких катастрофічно не вистачає в українських лікарнях.
Про це пише 12 канал.
Нещодавно така з’явилася у медичному об’єднанні у Володимирі. Потужність: 650 літрів за хвилину.
“Ситуація з коронавірусом відносно стабільна, але ми думаємо, що скупчення людей на різдвяні свята покажуть свій результат по захворюваності”, – каже генеральна директорка Володимирського ТМО Тетяна Ващук.
З кожним штамом вірусу, розповідають у лікарні, кількість важких хворих збільшується. Поки що пацієнти отримують кисень з централізованої станції, яка знаходиться у підвалі, і не така потужна.
Нова станція дасть можливість отримати кисневу терапію більшій кількості пацієнтів. Це усі 280 ліжок лікарні та акушерсько-гінекологічне відділення. Всього на станцію витратили більше 11 мільйонів 700 тисяч гривень. З них шість мільйонів – гроші з міського бюджету.
За словами Тетяни Ващук, киснева станція розпочне працювати через півтора місяця. Крім того, у лікарні планують встановити ще одну станцію, потужністю 500 літрів у хвилину. Її закуплять за державний кошт. Станції об’єднають і зможуть постачати кисень у кожне відділення лікарні.
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Про це пише 12 канал.
Нещодавно така з’явилася у медичному об’єднанні у Володимирі. Потужність: 650 літрів за хвилину.
“Ситуація з коронавірусом відносно стабільна, але ми думаємо, що скупчення людей на різдвяні свята покажуть свій результат по захворюваності”, – каже генеральна директорка Володимирського ТМО Тетяна Ващук.
З кожним штамом вірусу, розповідають у лікарні, кількість важких хворих збільшується. Поки що пацієнти отримують кисень з централізованої станції, яка знаходиться у підвалі, і не така потужна.
Нова станція дасть можливість отримати кисневу терапію більшій кількості пацієнтів. Це усі 280 ліжок лікарні та акушерсько-гінекологічне відділення. Всього на станцію витратили більше 11 мільйонів 700 тисяч гривень. З них шість мільйонів – гроші з міського бюджету.
За словами Тетяни Ващук, киснева станція розпочне працювати через півтора місяця. Крім того, у лікарні планують встановити ще одну станцію, потужністю 500 літрів у хвилину. Її закуплять за державний кошт. Станції об’єднають і зможуть постачати кисень у кожне відділення лікарні.
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